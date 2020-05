Murió un chico de 19 años en José C. Paz y se transformó en la víctima más joven de la enfermedad

Un chico de 19 años murió este jueves en el partido bonaerense de José C. Paz como consecuencia del coronavirus, por lo que se convirtió en la víctima fatal más joven registrada hasta el momento en el país. El hecho ocurrió el mismo día en el que se confirmaron 648 nuevos infectados en la Argentina, la cifra más alta desde que comenzó la pandemia.

De acuerdo con los datos que pudo confirmar Infobae, se trata de un paciente que ya sufría el virus de la inmunodeficiencia humana (HIV) y que cursaba una meningitis por criptococo, por lo que integraba el grupo de riesgo para el COVID-19.

El adolescente presentó los primeros síntomas compatibles con el coronavirus el domingo 10 de mayo y una semana más tarde quedó internado en un establecimiento público porque empeoró su estado de salud. En ese mismo lugar, falleció apenas cuatro días después de haber ingresado.

De esta manera, se convirtió en la persona más joven en morir como consecuencia del COVID-19 y en la segunda víctima fatal registrada en José C. Paz en las últimas 24 horas. Según la información oficial, hasta el momento en este partido bonaerense se detectaron 53 infectados, de los cuales 11 fueron dados de alta y 8 perdieron la vida por la enfermedad. Además, todavía hay 87 casos sospechosos pertenecientes a este distrito y fueron descartados 529 posibles contagiados.



“Lamentamos comunicar en el informe diario del día de la fecha, el fallecimiento de dos vecinos por COVID19. La Municipalidad de José C. Paz expresa su apoyo a los familiares en este momento tan doloroso por el que transcurren”, manifestaron las autoridades locales en la cuenta oficial de la red social Twitter.





Lamentamos comunicar en el informe diario del día de la fecha, el fallecimiento de dos vecinos por COVID19", informaron desde el municipio que encabeza Mario Ishii (Foto: NA).

El Ministerio de Salud de la Nación informó este mismo jueves que durante las últimas 24 horas se registraron 13 muertes y 648 nuevos casos positivos por coronavirus en la Argentina, siendo el día con más contagios desde que comenzó a registrarse el avance de la pandemia en el país.

Con estos datos, el total de infectados en todo el territorio nacional asciende a 9.931 y las víctimas fatales suman 416. Durante la jornada del miércoles fueron tomadas 4.319 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 116.689 pruebas de diagnóstico para esta enfermedad, lo que equivale a 2.571,6 muestras por millón de habitantes. A la fecha, el total de altas es de 3.032 personas.

De los nuevos 648 nuevos casos, 379 son de Capital Federal, 213 de la provincia de Buenos Aires, 34 de Chaco, 12 de Córdoba, 5 de Santa Fe, 3 de Río Negro, 1 de Mendoza y 1 de Tucumán. Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 39 años.

La muerte de este joven de 19 años surge, además, en un contexto en el que la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires debaten medidas de prevención para limitar la circulación de gente entre ambos distritos, principalmente en el Área Metropolitana.

Por otra parte, recientemente se supo que en el propio Ministerio de Salud de la Nación hubo cuatro casos positivos de coronavirus a lo largo de los últimos dos meses. Los rumores, luego confirmados por Infobae, comenzaron a circular ya que hubo un vasto operativo de desinfección dentro del propio edificio ubicado sobre la avenida 9 de Julio, algo que sucede cuando se produce un contagio o existen sospechas. Y habrían comenzado a pedir DNI y a exigir el uso de barbijo a quienes ingresan.