Comité de Crisis local. Bar al paso, salidas de esparcimiento y horarios de comercio.

Ayer hubo una nueva reunión del Comité de Crisis con modificaciones y se tomaron nuevas medidas tras inquietudes de los vecinos de la localidad.



¬Bar al paso. El cliente puede ir al bar, comprar y llevar. (No quedarse a consumir en el lugar)

El horario es de 8 hs. a 12 hs. - 15 hs. a 19 hs. “La idea es que pongan un mostrador o mesas sobre la puerta de ingreso y desde ahí atender a las personas que quieran retirar el desayuno o la vianda, también se les pide que sigan el protocolo y rellenen las planillas con toda la información.”

¬Salidas de esparcimiento. “Estamos esperando el decreto oficial, en nuestra localidad en función al horario partido el horario para salidas sería de 12 hs. a 15 hs. y estamos evaluando la posibilidad de agregar 1 hora de 18 hs. a 19 hs. para aquellas personas que al mediodía no pueden. Esto va a salir comunicado oficialmente en breve.”

“Van a seguir cerradas las plazas y los parques.” Agregó la Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Villa Cañás. “Podrán salir los chicos en el horario de esparcimiento, los menores de 15 años acompañados de un adulto.”

¬Los comercios no esenciales (indumentaria, venta de repuestos, librerías, jugueterías, agencias de autos) podrán abrir los días sábado podrán abrir sus puertas al público mañana y tarde (a partir del sábado que viene)

“La idea de los horarios es para distribuir a la gente. Queríamos implementar el horario de esparcimiento hoy pero no llegó el decreto Provincial todavía.”

¬Hay propuestas diagramadas para running y ciclismo (actividades que se pueden realizar en solitario), el Director de Deportes de la Municipalidad de Villa Cañás diagramó tres circuitos cerca de la zona rural para que se puedan realizar estas actividades deportivas. "En función a lo que habilite Provincia vamos a ir modificando."

¬Los pesqueros acercaron una propuesta al Municipio que fue tratada por el Intendente con el Senador, “La idea es que puedan ir a pescar sólo los pesqueros de la localidad controlando la cantidad de personas y siguiendo el protocolo. No hay certeza todavía, es una actividad que debemos evaluar muy bien.”

¬Ruta 94. “Aparentemente la semana que viene se retomaría la obra que quedó inconclusa.”

¬Estafas telefónicas. “Ayer comenzaron a circular unos Whatsapp con links, le pedimos a la gente que no se enganchen y no brinden información, desde Anses no se mandan whatsapp y no piden número de tarjetas ni códigos ni claves.

¬Se confirmó la castración masiva en Villa Cañás para el 30 de mayo. “Hay que comunicarse con la Municipalidad, anotarse y les vamos a ir avisando como hacemos.”



Fuente FM Sonic. Oscar Andrés Canavese.