Villa Cañas| Atención: nuevo intento de estafa

La modalidad utilizada es a través del siguiente mensaje de Whatsapp: “Hola, soy Juan Pérez te escribo para que tu también recibas tu ayuda de parte del Gobierno , Apresúrate antes de que se agoten esto nos servirá de mucho.

Te la mando para que aproveches también, tu Tarjeta Alimentaria de 25,000 Pesos para Todo Argentina.

Mira que fácil (aparece el link de una página web)”.

Si recibe este tipo de mensajes se recomienda no ingresar a la página web que figura en el mismo y eliminarlo. También puede comunicarse con la comisaría Sexta de nuestra ciudad, a los siguientes teléfonos: 101 - (03462) 450013 - (03462) 15699200.

Es importante recordar que ante un llamado en el cual intenten sacarle datos personales haciendo alusión al trámite del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), NO brinde información. Tampoco aporte datos de tarjetas de débito o claves bancarias, NO se dirija al banco ni haga transferencias.