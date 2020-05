Salidas saludables en María Teresa.

“Creo que hay que ser muy cuidadoso con las salidas de esparcimiento, hay que asegurar que no haya interacción interpersonal. Lo que planteamos nosotros desde hace 10-15 días son salidas saludables para personas que tienen patologías crónicas de 13 hs. a 15 hs. a las 4 plazas que hay en el pueblo. Estas salidas no provocan amontonamiento.”



“Pedimos a la comunidad que no use el horario para salir quienes no lo necesitan porque si veíamos que se desmadraba la situación íbamos a tener que volver atrás y se iban a perjudicar las personas que tienen enfermedades crónicas, quienes necesitan del ejercicio junto con una dieta y medicación.”



“Creo que no nos equivocamos, 8 personas fue lo maximo que vi en una plaza y de forma desparramada.” Agregó el Presidente Comunal.



“Como Comisión Comunal tenemos que trabajar para cuidar de la salud de la población en el marco de esta pandemia pero sin desatender la salud en cuanto a otras patologías.”



El Presidente COmunal Gonzalo Goyechea mencionó que están a disposición de la comunidad todas las herramientas del Estado Comunal para los adultos mayores que necesiten de mandados, trámites y compras y que no tengan que salir de sus casas. Además hay un grupo de whatsapp donde hay ejercicios, recetas, entretenimientos y en los medios de comunicación locales también se pusieron en práctica.



Fuente FM Sonic. Oscar Andrés Canavese.