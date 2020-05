1° sesión Ordinaria del Honorable Concejo Municipal de Villa Cañás.

El pasado 13 de mayo comenzaron las sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Municipal de nuestra localidad, más allá de haber estado activos recientemente al formar parte del Comité de Crisis se presentaron varios Proyectos y minutas. Se tomaron todas las medidas protocolares de prevención.



Sobre lo sesionado la Concejal de Cambiemos mencionó “Fueron 9 puntos, por formalidad se comienza por lo que remite la Intendencia. Por un lado todas las donaciones que recibe el Municipio pasa por ley por el Concejo, casi siempre fueron aprobadas por unanimidad, por otro lado una respuesta a una minuta de comunicación presentada por el bloque de Cambiemos en noviembre del año pasado (Iluminarias en avda. 50 entre 59 y ruta 94 que estaban en mal estado).” con respecto a la tardanza en la respuesta Carolina Rodriguez agregó “Llegó en mayo de este año, tal vez éste no pero hay temas que son importantes y requerimos una respuesta más rápida. Si requerimos la información y no la tenemos eso hace que no podamos ejercer debidamente nuestra función.”



Una de las Minutas presentadas por el bloque fue sobre la educación y la problemática con la conectividad. “Pedimos al Municipio un informe detallado de cada una de las instituciones educativas respecto al tema de la conectividad y en el caso que haya una problemática presentar un plan para poder solucionarlo.”



Otras situaciones que se plantearon durante la sesión fueron dos actividades que no están exceptuadas al aislamiento, el esparcimiento durante la pandemia y el trabajo de las empleadas domésticas. “Tenemos ventajas dentro de la localidad, no hay circulación del virus y no estamos dentro de lo que se define como un gran conglomerado urbano y no tenemos transporte público, el Intendente tendría que empezar a peticionar a la Provincia con el protocolo adecuado para que se exceptúen esas actividades en Villa Cañás. No podemos esperar más.”



“Cuando hablo de esparcimiento hablo desde la salud, hay personas que tienen una enfermedad preexistente y salir a hacer una actividad diaria hace a tener una buena calidad de vida o mala calidad de vida.” agregó.



“Las empleadas domésticas cuando no hay pandemia viven el día a día, hoy muchas se ven obligadas a salir porque no queda otra y quieren salir a trabajar sin pensar que está cometiendo un delito.”



Dengue. “El Dengue es un gran problema en lo que es la salud pública en el mundo, en Argentina es problema es epidémico, se da en temporadas de altas temperaturas por eso ha prevalecido en el norte pero al mapa epidémico se le han agregado provincias, entre ellas Santa Fe estando 6° en el ranking de provincias con mayor cantidad de casos.”



“Es una enfermedad para la que no hay vacuna, es muy importante que la gente esté informada para protegerse, es la única herramienta que tenemos. Es importante llevar a cabo una campaña de información/concientización.” agregó la Concejal. “Requiere un trabajo en conjunto por parte de los ciudadanos y el Municipio en mantener limpio el espacio público y la fumigación.”



Uno de los proyectos presentados por el bloque Justicialista es el bono compensatorio a empleados municipales que estuvieron expuestos al virus durante la pandemia (personal en el ingreso a la localidad, recolectores de basura). Se prevé que el dinero salga del monto recibido por Provincia para gastos menores.” mencionó las demás minutas de comunicación presentadas por el Frente Justicialista que tienen que ver con las residencias de adultos mayores (pidiendo un informe detallado de cada una de las residencias de Villa Cañás) y un pedido de informe del destino que se le dió a las partidas recibidas por parte de la Provincia y del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.



Otro de los temas que se trató es la necesidad del cumplimiento de Ordenanza por parte del Intendente. “La publicación de un boletín oficial es una ordenanza del 2001 cuando el Intendente era Presidente del Concejo y no hay cumplimiento, lo cual dificulta la tarea del Concejo de controlar que todas las normas se cumplan.” Agregó “En 2018 Cambiemos presentó un proyecto de Ordenanza que se aprobó que tiene que ver con el derecho a la información pública y que toda persona pueda acceder de manera fácil y gratuita, hablamos de información que tienen la obligación de publicar.”



Fuente VCTV. Oscar Andrés Canavese./Gustavo Ledesma