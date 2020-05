Diego de Alvear | Un avance importante para el pueblo

Daniel Sagardia, era el viernes 14 de mayo,un tipo emocionado hasta las lágrimas y la felicidad le salía del cuerpo. No es para menos, desde la caída del BIDCL, Diego de Alvear nunca más tuvo un banco, y ni siquiera podía conseguir un cajero automático.



Sagardia, el presidente comunal de esa localidad, un funcionario que dialoga con todos los medios periodísticos y no vive en una caja de vidrio en su oficina, nos contó: "Esto es el éxito de todos, pero para mí va a haber un antes y un después del 15 de mayo porque la gente de Diego de Alvear vivía mal. Sin bancos, sin cajeros, debían trasladarse a San Gregorio para acceder a un cajero, con todos los inconvenientes que en tiempo de pandemia ello acarrea".

Y agrega "esto es muy importante para la gente humilde, que a veces tenía que pagar un remis 400 o 500 pesos e iba a retirar 1.500 pesos. Era un golpe para los bolsillos de la gente, por los jubilados de nuestro pueblo, es que ahora vamos a hacer los trámites para pasarlos todos al cajero, y no tomen frío afuera del Correo, donde cobran actualmente".

A borbotones le salen las palabras, emocionado: "Esto fue una lucha muy grande, costó muchísimo obtener esto, hace un año que firmé el convenio pero comencé con esta gestión en el año 2016 y todos me decían 'no vas a poder lograrlo, no pierdas tiempo', 'no te distraigas con esto', pero como buen vasco y bien testarudo que soy seguí luchando, me ayudó mucho la gente del PRO y de Cambiemos, y en especial a quien fue uno de los pioneros en esto, me refiero al intendente de la ciudad de Rufino, Natalio Lattanzi, que me llevó de la mano al Banco de la Nación, cuando yo no conocía a nadie; y así golpeando puertas e insistiendo, logramos esta realidad de hoy".

-¿Cuáles eran las principales trabas?

- Mucha burocracia, los pueblos chicos no son tratados como las ciudades y bueno, comencé a hablar con los empresario, dueños de estancias, dueño de la YPF, con la estancia "La Catalina" al cual fui a pedir apoyo. A todos les pedí que nos ayuden, por eso soy un agradecido a la gente que me ayudó. No me olvido de quienes nos ayudaron para que Diego de Alvear hoy tenga su cajero automático.

Le preguntamos el grave problema que se presenta siempre, la falta de dinero de los cajeros y Sagardia nos dijo: "Yo tengo la confirmación del gerente del Banco de la Nación, sucursal María Teresa, que eso no va a ocurrir, y de ellos va a depender este cajero, monitoreado por la Casa Central del Banco, en la ciudad de Venado Tuerto".

Lamentaba Sagardia, que por esta pandemia que azota a nuestro país y al mundo, no pueda hacerse la fiesta popular que él hubiera querido, pero dijo que "todo va a pasar, vamos a ganar la pulseada con la Covid-19 y vamos a celebrar".

Finalmente Sagardia nos dijo: "Ahora vamos por la obra de cloacas, Diego de Alvear la necesita; golpearé puertas, ya tengo todo el proyecto hecho, eso es muy importante en nuestro pueblo".

Diario El Informe