Reabrieron los hoteles de Venado Tuerto

El empresario del sector, Carlos Aldasoro, agradeció la predisposición del Municipio local para reactivar la actividad. También sostuvo que los hoteles, para poder trabajar, deberán seguir un protocolo estricto y realizar una declaración jurada con datos de la gente que se hospeda.

También aclaró que en el caso de los de Venado Tuerto, los hoteles de la ciudad no reciben a turistas, como refiere el temor de mucha gente en función de posible circulación de Covid-19. En ese sentido, Aldasoro sostuvo que en los hoteles venadenses se hospedan habitualmente viajantes y/o personas que llegan desde otras ciudades por cuestión de trabajo -mucho de los cuales hacen posible la llegada de comestibles y productos de primera necesidad- y que no tenían donde quedarse en esta cuarentena, o se veían obligados a hacer noche en una situación que no era la adecuada y hasta era más peligroso.

Por último, Aldasoro rescató que esta sutuación indeseada hizo posible que entre los distintos empresarios se haya creado un lazo interesante de sostimiento mutuo, y anheló que en un futuro próximo pudieran seguir pensando en proyectos para la ciudad.

