Se realizó con éxito el primer trasplante combinado en la historia de Santa Fe

Por primera vez en la historia de la provincia de Santa Fe, se realizó –con éxito– el primer trasplante doble hepatorrenal, una intervención compleja y combinada. El procedimiento se hizo en el Hospital Privado de Rosario (HPR) del Grupo Gamma. Si bien ya se habían hecho trasplantes renales y de hígado, esta fue la primera vez que se hizo en un mismo paciente un trasplante simultáneo de dos órganos.

El paciente, un hombre de 66 años oriundo de Misiones, tenía un cuadro delicado y estaba en la lista de espera de urgencia nacional de trasplantes. Llevaba varias semanas internado en el hospital, y a su vez se encontraba en una lista de espera específica para estos casos, denominada hepatorrenal. Había recibido un trasplante hepático previamente debido al diagnóstico de cirrosis por hígado graso que lo aquejaba, pero, ante el deterioro conjunto y simultáneo de su función hepática y renal, requirió de ambos trasplantes para poder sobrevivir.

Los dos órganos, tanto el hígado como el riñón, fueron ablacionados de un donante cadavérico de la Patagonia. Parte del equipo del Hospital Privado de Rosario, que intervino en el trasplante, se trasladó el mismo día de la intervención a la madrugada por vía aérea.





Según precisaron desde el hospital, “en esta época de pandemia por COVID-19, esto se llevó a cabo siguiendo numerosas medidas de seguridad adicionales. El donante fue testeado para la infección por SARS-CoV-2 y sólo se procedió a la ablación –extirpación de un órgano o de un tejido corporal– una vez que se obtuvo el resultado del test negativo”.

Adicionalmente, el equipo se preparó para trasladarse con todos los elementos de protección personal necesario para prevenir el contagio o transmisión del virus. El trasplante demandó casi todo el día, sólo la cirugía llevó 8 horas. En el mismo procedimiento quirúrgico, se implantaron ambos órganos. Primero el hígado por el equipo quirúrgico de Trasplante Hepático, y luego el riñón por el equipo quirúrgico de Trasplante Renal.

De acuerdo a lo comunicado por la institución médica en las últimas horas, “la evolución del paciente es favorable, con excelente función de ambos órganos trasplantados”. Con ambos trasplantes, el objetivo es que el paciente vuelva a una vida normal y plena una vez obtenida el alta hospitalaria.





Además, explicaron que “en el contexto de pandemia actual, se minimizarán sus controles presenciales atendiéndolo, principalmente, por telemedicina y sólo realizando consultas en el hospital cuando sea preciso realizar estudios o controles bioquímicos como se está haciendo con otros pacientes”.

La actividad en trasplante no puede detenerse en épocas de pandemia. Aproximadamente del 3% al 5% de los pacientes que necesitan un trasplante hepático también requieren un trasplante renal en forma simultánea. Teniendo en cuenta que, actualmente, no existe un método artificial para reemplazar la función hepática (como sí en el caso de los riñones) los pacientes en lista hepatorrenal deben ser trasplantados cuando existe un donante compatible, ya que la menor demora pone en peligro su vida.

En diálogo con Infobae, el doctor Andrés Ruf, coordinador de la Unidad de Hígado y jefe del servicio de Hepatología del Hospital Privado de Rosario (HPR), manifestó: “Estamos muy orgullosos de haber realizado el primer trasplante hepatorrenal en la historia de la provincia de Santa Fe. Siempre fue el objetivo cuando se inició la actividad en trasplante en el HPR poder innovar y ofrecer tratamientos de máxima complejidad que nos equiparen a los centros de referencia no solo en el país sino a nivel mundial. Hoy podemos decir que lo hemos logrado”.





En Argentina, durante el 2019, se realizaron 482 trasplantes hepáticos y 1.232 trasplantes renales con donantes cadavéricos; sólo 18 fueron trasplantes combinados hepatorrenales (trasplantes de ambos órganos en el mismo receptor).

Si bien en Santa Fe hace más de 25 años que se realizan ambos trasplantes en forma separada (desde mediados de los 70 los trasplantes renales y desde mediados de los 90 trasplantes hepáticos), nunca se había realizado hasta ahora un trasplante combinado hepatorrenal en un mismo paciente. Esto condicionaba a los pacientes residentes en la provincia o en la zona a viajar obligadamente a otros centros del país para recibir esta terapia.