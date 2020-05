Fuentes|Entrevista exclusiva a la mujer acusada de instigar un suicidio

Hasta aquí no pasaba de ser un caso más para la Fiscalía de Casilda, que lo investigaba como tal, pero la nota dejada por la menor abrió sospechas en la familia que luego del sepelio, pidió ser querellante en la causa.

Luego de esto, se conoció que su tío, sindicado como quien habría tenido algún tipo de relación con la menor, su esposa que sería la mujer mencionada en la nota dejada por la menor donde decidió quitarse la vida, diciéndole "te saliste con la tuya" evidenciando que su decisión tendría otras connotaciones, habían decidido dejar el pueblo junto a una hija menor, con destino desconocido desde el mismo día miércoles siguiente al hecho.

Luego se conoció un video donde se veía a la mujer, esposa del tío de la menor, supuestamente indicando que estaba en una garita de la ciudad de Rufino, al Sur de nuestra provincia, ya que no habría conseguido llegar hasta la provincia de La Pampa donde tiene parientes, pidiendo ayuda para retornar a la localidad de Fuentes. Todo esto en un ambiente bastante confuso ya que periodisticamente se había hecho correr la voz que tenían una orden de captura en su contra, cosa que no existe hasta el momento y si, existe es una intención de la familia de la menor de sindicar a la pareja por la comisión de dos (2) delitos: estupro e instigación al suicidio, según lo adelantó el Dr. Rosini, abogado de la familia en exclusiva a este medio.

Hoy, también de manera exclusiva obtuvimos la palabra de la mujer sindicada en la nota por la menor quien expresó de manera taxativa "Nosotros somos inocentes de todo lo que nos están acusando" y amplió que "en ningún momento huimos y la policía de Fuentes estaba al tanto y la comuna también adonde estábamos yendo y por qué" rematando "yo no me escapé" a la vez que aclaró el motivo del viaje inesperado: "yo me fui con mi hija para La Pampa porque a mi me están amenazando por parte de la familia de ella que nos van a matar y por eso me fui"

Claudia, tal el nombre de la mujer, explicó en su defensa "tengo una denuncia que les hice a ellos por amenazas y tengo mensajes desde un teléfono que aparece como privado diciendo que soy una gorda hija de puta y que la chica se mato por mi culpa y que me van a matar" pero agregando no conocer quien puede ser que la estaría amenazando.

Continuando con la charla la mujer no sólo desmiente de lo que le acusan sino que explica "yo a esta piba la quise muchísimo e inclusive muchas veces me hice cargo de la piba (sic), por ejemplo cuando la madre se alcoholizaba junto a su pareja y yo me hacía cargo da la chica" agregando a manera dubitativa "vaya a a saber lo que pasaba y ahora me acusan injustamente, es por eso que vine a dar la cara ya que no somos culpables de nada"

Consultada sobre su opinión del por qué todo habría tomado ese rumbo, la mujer colca sobre la mesa una versión que hasta el momento no estaba contemplada, explicando que "la mama de esta nena se alcoholizó el sábado y empezó a bardear a una cuñada que tengo en el norte diciendo barbaridades sobre mi persona, y tomé la decisión de ir a la comisaria para que deje de hablar de mi y de difamarme" ampliando que entonces en determinado momento "encontré a la piba en la calle y le dije un par de cosas pero jamas la amenacé de muerte y luego de que sucede lo que sucedió, me echan la culpa a mí"

Ante tal situación "desmiento totalmente los dichos que dicen que ella tenía una relación con mi esposo y él también lo desmiente" por lo que ya han contratado un reconocido estudio penalista del medio local, el Estudio Moschini & Romaldi, para actuar en su nombre en el proceso. "Yo me defiendo y doy la cara porque soy inocente de todo lo que se dice y estamos a disposición de la justicia para que se aclare todo esto" finalizó la mujer.