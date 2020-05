Segundo año de "Políticamente Hablando"

“El tercer mandato, en un tercer desafío, soy un agradecido con la comunidad de Villa Cañas, se ha trabajado en los dos primeros periodos muy bien, este tercer mandato me obliga a trabajar aún más.

Las exigencias son mayores, hubo modificaciones del gabinete que son saludables, hacen que la gestión se renueve, y tanto las secretarias como las direcciones están trabajando muy bien y comprometidos para la comunidad toda”.

PH: La situación adversa del comienzo de este mandato cambio la mirada del hacer política?

NG: diciembre fue un periodo de transición como enero y febrero, lo que pensábamos que todas las reparticiones públicas durante el mes de enero iban a estar cerradas, es el tiempo que uno aprovecha para hacer trámites en algunos ministerios, pero estuvo todo cerrado, y en febrero cuando se iba a empezar con las actividades para en marzo se comenzara a desarrollar todo, nos encontramos con esta pandemia. Cuando se arrancó el primer periodo de cuarentena de la gestión nada.

PH: ¿Qué pasa con lo gestionado con anterioridad ante un gobernador con una mirada distinta?

NG: Como municipio quedamos en medio de una disputa entre el oficialismo y la oposición, cuando digo oficialismo el Gobernador Omar Perotti y oposición es mayoría en la Cámara de diputados. Veníamos con un plan de infraestructura, de obras que se venían haciendo, como el caso del pavimento, alcanzamos a certificar la mayoría de las obras y recibir ese monto de dinero, pero nos quedaron cerca de 2 millones de pesos, que está certificado pero el dinero no llego.

Por más que sea otro partido tanto en provincia como en nación, si uno hace las gestiones necesarias se pueden lograr obras para la ciudad. Villa Cañas necesita pavimento, tenemos el personal capacitado, las maquinarias para realizarlo, presentamos el proyecto para bacheo, incluye la parte de cordón cuneta y algo de pavimento

PH: ¿Que pasó con la ruta 94?

NG: Estuvimos con el Ingeniero encargado de la obra y fue muy claro: cuando se certifica y no se giran los fondos, la empresa levanta la obra. Eso no justifica en las condiciones que dejaron la Ruta.

PH: Desde que comenzaste tu carrera política, Concejal, Pte. del Concejo, Intendente, que cambios notas en la política?

NG: Muchos, a nivel provincial pasamos por dos gobernadores y ahora con Perotti el gobierno provincial está acéfalo, todo enero cerrado, febrero se empezaron a reacomodar y marzo comienza la pandemia, cuando se hace video conferencia por la pandemia, y le preguntamos cómo hacemos para pagar los sueldos?, el municipio cerrado no genera recursos, la coparticipación bajo este mes 56%, y el Sr Gobernador evade la pregunta.

PH: Como es el funcionamiento entre el Intendente y su Gabinete?.

NG: desde el primer día abrí el juego para todos, lógicamente todo pasa por mí, por eso hacemos reuniones de gabinete, hay un desgaste en cada una de las áreas, tanto las secretarias como el intendente. Acá no funciona el amiguismo, cuando le tienes que decir a un funcionario que dé un paso al costado no es agradable. La gente te pide que un funcionario de un paso al costado, a lo mejor no porque haya cumplido mal su función, sino porque hay un desgaste.

PH: Estás cansado?

NG: No, en esta pandemia salí a enfrentarla, vine a trabajar todos los días, aunque la municipalidad estaba cerrada, a veces esperando los informes de provincia y nación hasta altas horas de la noche.

PH: como fue la decisión de convocar a Tamara Andreani, que había hecho una muy buena elección como concejal a Secretaria de Gobierno?

NG: En la vorágine de la campaña no miras al gabinete, pero como fue tan larga la transición desde las elecciones hasta la asunción, allí empecé a evaluar y dije tengo que hacer cambios, en ese momento dos secretarias y dos direcciones, notaba falencias dentro de la secretaria, tengo que destacar muchísimas cosas del secretario anterior, pero que faltaban cosas por hacer, seguramente.

Hay que pedirle un esfuerzo a todos los políticos y por primera vez digo esto: cuando había que comprar los recursos no estaba el dinero, el gabinete mismo aportó lo necesario, en silencio sin anunciarlo, se lo invitó también al Concejo, sin obligación. Quiero manifestarlo para mostrar la buena voluntad, el compromiso, las ganas de ayudar de parte del Ejecutivo Municipal.