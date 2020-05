Camioneros santafesinos reclaman que se refuercen los controles en el ingreso de la provincia

El coronavirus puso alerta a la población de todo el país. Prevención, medidas gubernamentales y los extremos cuidados individuales y colectivos en cuanto a la higiene se transformaron en la forma de contener la pandemia. Entre algunas de estas, se encuentran los controles a trabajadores. Aunque en la búsqueda de mayor efectividad en ellos, el gremio de Camioneros de Santa Fe reclamó por reforzarlos.

El secretario general del gremio de los transportistas provincial, Sergio Aladio, manifestó en diálogo con CLG que buscan cambiar el punto de control que se realiza en el ingreso a Santa Fe, que actualmente está en General Lagos: «Nosotros decimos que esa no es la frontera con Buenos Aires, sino Arroyo del Medio«, expresó. Además, explicó que quieren aplicar distintos protocolos de prevención ya que con «medir la temperatura no se detecta la enfermedad«.

El gremialista pidió por un trabajo en conjunto entre el sindicato y las autoridades provinciales porque «ahí hay un error» y en este contexto, es difícil controlar a los más de 800 camiones que por día ingresan a Rosario, que se expanden a 14.000 en el Gran Rosario y llegan a ser unos 20.000 en todo Santa Fe.

Además, bregó por crear una «trazabilidad» de todos los camiones que entran a la provincia. Esta propuesta trata de hacer un control en los rodados y su conductor, para «registrar en qué camión se moviliza y de dónde viene», subrayó Aladio y remarcó que desde el gremio realizan ya un símil trabajo en algunas terminales portuarias.

«De esa manera, tendríamos esa trazabilidad que buscamos para identificar si un trabajador se contagió coronavirus, y a partir de allí saber dónde estuvo. De esta manera se puede proteger a la población que se relacionó con esa persona», definió el representante de camioneros.

El secretario general ratificó que este «seria un control acorde» ya que con el protocolo actual sólo se toma la temperatura de los conductores. «Entendemos que no dan el resultado que tendrían que tener. Si hay un caso asintomático, con medirle la fiebre, no se detecta la enfermedad. Estos protocolos no alcanzan y estamos dispuestos desde el gremio a poner todo lo que tengamos al alcance para cumplir con los controles», sentenció y remarcó que estos cambios también se buscan aplicar con los camiones cerealeros, los de media distancia, combustible y supermercados.

El contacto con los distintos Ministerios de Santa Fe y el gremio se efectuó desde el comienzo de la cuarentena, primero con la cartera de Trabajo, luego con Salud y la próxima semana con una reunión las autoridades de Seguridad: «Buscamos implementar cambios que sea beneficioso para todos«.

Entre afiliados y allegados, el gremio contabiliza 75.000 santafesinos. Aladio aseguró que no se registraron casos positivos entre este grupo.