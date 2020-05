Aumento de casos en Argentina: ¿estamos entrando en el pico de contagio?

Los casos de infectados por coronavirus COVID-19 aumentaron de forma notable en los últimos días. Los registros suman en total 7.134 positivos en el país y 353 muertos. ¿Argentina está entrando en el tan temido pico de contagio?

“Si uno mira cómo evoluciona Argentina, uno se sigue dando cuenta de que es una situación bastante controlada. No tiene sentido que repare sobre los números. Si se compara con la situación de otros países del continente, como Ecuador, Brasil y Chile, uno ahí puede mostrar el éxito que tuvimos como sociedad controlando la pandemia. No conocemos cómo esto se va a seguir desarrollando”, comentó el presidente de la nación en la conferencia de prensa tras anunciar que en el AMBA la cuarentena seguiría igual hasta el 24 de mayo.

En base a las cifras de contagiados, que aumentaron considerablemente en los últimos días, Infobae consultó a médicos infectólogos respecto a la situación actual del país de esta pandemia, que en el mundo suma 4,4 millones de infectados, 301 mil muertos y 1,5 millones de recuperados, según datos de la Universidad Johns Hopkins.







Para Gabriela Piovano, médica infectóloga del Hospital Muñiz, el hecho de que los barrios populares no hayan podido hacer el aislamiento social preventivo y obligatorio como corresponde impacto en las cifras de contagiados y fallecidos: “Al haber hecho el famoso ‘aislamiento comunitario’ posibilitó que haya un gran número de personas en la villa con esta enfermedad y otros tantos que aún no lo saben”.

“Tal vez si pudiéramos diferenciar las villas junto a los geriátricos y las cárceles, del resto de la ciudad y del país, veríamos que estos lugares evolucionaron con curvas en pico y el resto del país sigue trasitando en meseta”, explicó a este medio Piovano.

“No sabemos con certeza, pero es muy probable que el pico de la curva de contagios sea en 2 ó 3 semanas”, comentó a Infobae, la médica infectóloga Isabel Cassetti, directora de Helios Salud (MN 55583).





En este mismo sentido, la doctora Ángela Gentile, jefa de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, dijo que el pico de contagios aún no llegó: “Estamos registrando lo que sucedió aproximadamente una semana atrás ya que los casos tienen 10 periodos de incubación y no estamos registrando los nuevos casos producto de la flexibilización. La curva no se define por un día o dos por eso tenemos que esperar".

Y agregó: “Al comenzar la cuarentena nosotros duplicábamos los casos cada 3 días. Luego pasó a cada 10 días y ahora estamos en 25 días en el total país. Por eso fue efectivo este aislamiento, sobre todo en las grandes ciudades del país, CABA y el conurbano. Y destaco la responsabilidad de la comunidad, ya que es la llave para poder abrir la cuarentena y salir de una forma ordenada”.

“Hoy, si bien está achatada, como se la suele llamar, la curva es ascendente pero controlada. Nosotros esperábamos un aumento de casos para mayo y trabajamos para que no fuera brusco o exponencial. Que no esté el tan temido pico. Logramos una curva amecetada, con un sistema de salud con capacidad para responder y sin estar desbordado de pacientes graves en terapia intensiva”, precisó Gentile.

Según la doctora Lilián Testón, médica infectóloga de FUNCEI, “el panorama actual tiene que ver con los nuevos clusters: el barrio 31 sin agua desde principios de mes, en condiciones de hacinamiento y el parador de Retiro con un 78% de los hisopados positivos. Además de la elevada transmisión en los geriátricos, que por lo que pasó en Europa sabíamos que era un factor de riesgo para el contagio. En cuánto al pico, todavía la circulación de virus respiratorios no llegan al 10%, es una situación dinámica y hay que esperar cómo se comporta la curva de casos nuevos con la flexibilización de la cuarentena vista esta semana”.

Según el doctor Daniel Stecher, jefe de Infectología del Hospital de Clínicas, “cuando uno enfrenta una pandemia lo importante es tener un número limitados de casos, en donde los enfermos graves no sean muchos y en el que el sistema de salud no colapse independientemente del tiempo que dure la misma. En esos parámetros, la estrategia argentina está siendo exitosa y hay muchas cosas positivas en el trabajo que estamos haciendo frente al COVID-19”.







Analizando la última extensión de la cuarentena dispuesta por el Gobierno, Stecher manifestó que “el aislamiento se levantará en forma progresiva en función de las posibilidades y necesidades de la población, pero tenemos para un largo tiempo en ocuparnos de este virus, porque son difíciles de eliminar. Nos tenemos que preparar para convivir con este coronavirus por un largo tiempo. Seguramente en el futuro tendremos una vacuna para contenerlo. Y en algunos casos, con tratamientos eficaces para pacientes graves”.

“Independientemente de una cuarentena exitosa, que logró aplanar la curva los casos van a subir y por ende, tenemos que esperar eso. Lo mejor es si suben esos casos de una forma más controlada como para permitirle a cada uno de los pacientes enfermos tener la mejor atención posible”, concluyó Gentile.