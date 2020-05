La noticia Semanal. Melisa Manzino.

“El hecho de que el toda la región no se han confirmado casos en los últimos días y la aparición estuvo siendo muy lenta y muy controlada es sumamente positivo, ésto no significa que la circulación del virus termine pero permite que los centros de salud no colapsen.”



Hisopados y espacios alternativos para adultos mayores.

“Hoy por protocolos de Provincia tenemos la posibilidad de que cada persona tenga su diagnóstico.” Se realiza el hisopado en el Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto de casos sospechosos, la muestra se envía al Semar y los resultados demoran aproximadamente 48 hs. Ante ésta situación la Secretaria de Acción Social de la Municipalidad menciona la posibilidad de realizar test a través de laboratorios privados de Venado Tuerto de manera presencial y con resultados en 4 hs. “Tener resultados más rápidos nos da la posibilidad de tomar medidas y abordar la situación con mayor celeridad, tal vez evitar algún contagio.”



En caso de haber un resultado positivo de Covid-19 en residencias de adultos mayores se procede a testear a los demás residentes como al personal de salud que los asista ya que son considerados contactos estrechos.



Al recibir los resultados quiénes son positivos así sean asintomáticos son llevados al centro de salud para recibir todos los cuidados y a quienes den resultados negativos se los llevará a un espacio alternativo para poder realizar una desinfección de la residencia.

Aquellas personas que formen parte del personal de salud que esté infectado debe realizar la cuarentena obligatoria



El espacio alternativo es en Club de los Abuelos “Es un espacio absolutamente amplio y tiene todas las comodidades para poder pensar en una reubicación.”



Acción Social. Ayuda alimentaria.

A causa de la pandemia se vieron restringidos los tres centros de día donde muchas personas reciben de manera diaria los alimentos al mediodía “Nos vimos en la obligación de generar una asistencia alimentaria para reemplazar la asistencia a los comedores, lo más seguro es la entrega de alimentos secos.”



Además por parte del Estado se han duplicado los montos recibidos por beneficiarios de la AUH, de la tarjeta alimentar y automáticamente se los incluyó para recibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Se prorrogó el pago de los servicios esenciales.



“El municipio evalúa cada situación, no sería responsable salir con un camión a repartir mercadería. Se hace una evaluación de todas las situaciones tratando de ser los más equitativo posible y se brinda la asistencia.” A toda la sociedad Melisa Manzino desde la Secretaría de Acción Social pidió que se los convoque de necesitar asistencia de algún tipo.



“Trabajamos con una determinada cantidad de productos secos, en el término de 10 días le agregamos verduras y agregamos huevos. Es un bolsón que verificó una Nutricionista y se están asistiendo actualmente 220 familias” mencionó. Se han recibido donaciones por diversos grupos de la localidad y se están entregando 400 bolsones por mes desde la Municipalidad de Villa Cañás.

Fuente VCTV. Oscar Andrés Canavese.