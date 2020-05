La historia del día

2020 - DÍA DEL FUTBOLISTA ARGENTINO. Se celebra el 14 de mayo en conmemoración de la victoria de la selección Argentina por 3-1 sobre la de Inglaterra con un golazo de Ernesto Grillo en un partido amistoso disputado en 1953 en el estadio Monumental de Buenos Aires.

1984 - MARK ZUCKERBERG. Nace en la ciudad de White Plains (Nueva York, EEUU) el programador y empresario Mark Zuckerberg, uno de los creadores de Facebook, red social que reúne a cerca de mil millones de usuarios en todo el mundo. Es uno de los hombres más ricos del mundo.

2016 - GONZALO HIGUAÍN. Con la camiseta del Napoli, el delantero argentino Gonzalo Higuaín se convierte en el jugador que más goles marcó en una temporada de la Serie A de la Liga de Italia con 36 tantos, batiendo el récord que hasta entonces ostentaba el sueco Gunnar Nordahl como máximo artillero.

1944 - GEORGE LUCAS. Nace en la ciudad de Modesto (California, EEUU), el cineasta y productor George Lucas, creador de las sagas Star Wars e Indiana Jones y de la productora Lucasfilm, quien lleva realizadas unas 40 películas. Fue ocho veces nominado al Premio Óscar y ganó uno en 1991.

1948 - ISRAEL. El líder sionista David Ben Gurión proclama en Tel Aviv el nacimiento del Estado de Israel, horas antes de que venciera el mandato del Reino Unido sobre Palestina. La primera medida del nuevo estado soberano fue abolir las leyes británicas que impedían la entrada legal de judíos a Palestina.

1998 - FRANK SINATRA. Muere en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, a la edad de 82 años, el cantante y actor Frank Sinatra, considerado una de las figuras más importantes de la música popular del siglo XX. Actuó en 55 películas y ganó tres Premios Óscar y doce Grammy, entre otros galardones.

1955 - PACTO DE VARSOVIA. Se firma en la capital de Polonia el Pacto de Varsovia, el tratado de mutua defensa de los países del bloque socialista encabezado por la entonces Unión Soviética. Se disolvió en 1991, luego de la caída del muro de Belín que dividía a Alemania y puso fin al bloque soviético.

1879 - FALLO ARBITRAL. Por decisión arbitral del presidente de Estados Unidos Rutherford Hayes, Argentina cede a Paraguay los territorios de la por entonces Villa Occidental, en el llamado Chaco Paraguayo, cuya soberanía estaba en disputa luego de la guerra de la Triple Alianza. La ciudad pasa a llamarse Villa Hayes en honor al mandatario estadounidense.

1949 - CENTRAL DE BS. AS. El Gobierno del general Juan Domingo Perón nacionaliza el Ferrocarril Central de Buenos Aires, que unía a la capital argentina con la provincia de Santa Fe, el último en manos extranjeras que funcionaba en el país, y lo anexa al Nacional General Urquiza.

1962 - IAN ASTBURY. Nace en el condado inglés de Chesire el cantante y actor Ian Astbury, líder de la banda de hard rock británica The Cult. Reemplazó la voz de Jim Morrison en la banda The Doors of the 21st Century, formada en 2002 por miembros originales del grupo The Doors que lideraba el cantautor fallecido en París en julio de 1971.