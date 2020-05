González García: «Hay un aumento de casos porque el virus entró en barrios humildes»

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se refirió en la noche del miércoles al incremento de casos positivos del nuevo coronavirus y consideró que se debe a que el virus «entró en barriadas humildes» y no a la apertura de actividades. Además, anticipó que el país planteará ante la Organización Mundial de la Salud que cuando haya una vacuna «esté disponible para todo el mundo y no terminemos con precios irreales».

«Todos los días estamos preocupados. Claramente en los últimos días hay un incremento de casos que tiene que ver con que el virus entró en barriadas humildes, sobre todo de la Ciudad de Buenos Aires y un poco en la Provincia de Buenos Aires y no con la apertura y el mayor flujo de personas de los últimos días, dijo el titular de la cartera de Salud al canal de noticias A24.

«Al trasladarse por ejemplo a las villas, donde es más difícil el aislamiento, se expande con una velocidad muy fuerte. Estamos ayudando muy intensamente a la Ciudad y partidos del conurbano, con mucha más vigilancia directa metiéndonos en los barrios, identificando focos mediante síntomas, actuando rápido y circunscribiendo la difusión del virus», agregó.

«Estamos yendo rápido a buscar nosotros los casos, aislar rápidamente y cercar el entorno», completó el ministro. «Están cambiando las circunstancias sociales más favorables para expansión rápida del virus, hasta ahora lo tenemos controlado. Si dentro de unos días no está funcionando la apertura de actividades vamos a apretar el freno, como dijo el Presidente. Para esto depende mucho de cómo cumplamos con el distanciamiento, como lo hacemos con el aislamiento. Hay que seguir haciendo las cosas muy bien y con más cuidado», remarcó González García a A24.

«Llevamos cuatro meses, pero el mundo no encontró una alternativa tecnológica ni tiene una receta para terminar con esto. Estamos aplicando una viejísima receta que es la cuarentena, que en otro tiempo permitió terminar con grandes epidemias del mundo. Hemos usado esta vieja receta y lo estamos transitando bien, a pesar de la tragedia de los muertos y dentro de lo que es la magnitud en otros lugares del mundo. Estamos menos peor; estamos evitando las consecuencias más duras y hemos mejorado notablemente el sistema de salud, hoy está muchísimo mejor que hace cincuenta y tantos de días», abundó el ministro de Salud de la Nación.

Respecto del eventual hallazgo de una vacuna contra el nuevo coronavirus, González García anticipó: «Nos preocupa qué capacidad de producción habrá y cómo vamos a acceder a ella, que no tenga un precio prohibitivo. Lo plantearé en el próximo encuentro máximo de la OMS como posición de la Argentina». El funcionario nacional agregó que tuvo conocimiento de que «dos laboratorios importantes del mundo ya están haciendo pruebas en humanos».

«Mientras, evitamos la gran parte de los impactos negativos de una pandemia, que no tenga masividad de muertes y eso es el gran éxito de la Argentina. Transitamos con distintas fases en distintos lugares y aprendemos a convivir con la enfermedad, para cuyo desaparición se requiere que termine la transmisión o que haya una vacuna», analizó.

Consultado sobre el supuesto dilema entre salud y economía, dijo que es «un falso debate para inventar un combate. En los últimos días aparecen más especulaciones. Sin alardear, nos va menos peor que a cualquier país y es un éxito de los argentinos».

Respecto de los cuestionamientos a la gestión actual del sistema de Salud, el funcionario expresó: «Hay gente que vive en la grieta y en la confrontación. La mayoría no estamos en eso pero si se leen los diarios se dice que no estuvimos bien, gente que estuvo en este ministerio y se desempeñó muy mal. Cuando llegamos teníamos 12 millones de dosis en la Aduana y no teníamos vacunas. La mayoría queremos salir de eso y de una situación muy crítica de la economía».