Un futbolista turco mató a su hijo de 5 años con coronavirus: "Nunca lo quise"

En el medio de los casos de coronavirus y las muertes que ha causado la enfermedad, los representantes de salud de Turquía debieron quitar a un pequeño de 5 años de la lista y agregarlo a la de homicidios, luego de que su padre declarar el asesinato, 11 días después de haberlo cometido

Se trata del futbolista Cevher Toktas, del Bursa Yildirim Spor, de Turquía, que fue internado junto a su hijo por síntomas de coronavirus. Sin embargo, al poco tiempo el padre informó a los médicos de que su hijo no respiraba bien y fue trasladado para ser tratado de urgencia en terapia intensiva, donde terminó falleciendo.



Tras un tiempo, Toktas logró recuperarse de la enfermedad y se acercó a una comisaría local para denunciar el crimen de su hijo de cinco años. En ese momento, los policías le tomaron la declaración y se informaron una serie de frases que el jugador lanzó en ese momento, que estremecen a cualquiera.

"Puse una almohada en la cabeza de mi hijo, que estaba acostado boca arriba. Apreté durante 15 minutos sin parar. Mi hijo resistió un tiempo y cuando dejó de moverse, saqué la almohada", fue parte de las declaraciones el hombre que había engañado a todos en el Hospital de Bursa.

Más tarde, consultado por los motivos por los que cometió el atroz asesinato, deslizó una frase cargada de cinismo. "Nunca quise a mi hijo menor, desde su nacimiento. No sé por qué no lo quiero. La única razón de haberlo matado fue porque no lo quería", y cerró asegurando: "No tengo ningún problema mental".