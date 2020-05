Venado Tuerto|Rada: Llama la atención que la Municipalidad esté en crisis y tenga plazos fijos

Que los lleva incluso a evaluar problemas para pagar los sueldos a los empleados y cancelar deudas de acreedores , el concejal del PJ Pablo Rada, planteó que resulta inentendible que se hable de crisis financiera, cuando, según el balance del mes de abril, la Municipalidad tiene un plazo fijo de 30 millones de pesos; "o están trabajando con el dinero de los proveedores o la situación no es tan crítica como la plantean", alertó el edil.

"Días atrás pedimos que se publicara el boletín oficial y el balance de Tesorería, porque ante situaciones como las planteadas podemos ver el estado real en el que se encuentran las finanzas municipales. El sábado subieron el balance de Abril y allí las declaraciones del jueves de que están en "estado crítico" resultaron sorpresivas, porque vimos que la Municipalidad tiene plazos fijos que se han mantenido en el tiempo lo que significa que sobra dinero en las arcas municipales", detalló Rada.

Posteriormente el edil recordó que el gobierno provincial viene arrastrando una deuda de la gestión anterior que se remonta al año 2016 y que como estaba previsto en ese momento la administración municipal recibió el 50 por ciento para gastos generales, quedando pendiente el otro 50 por ciento que obligatoriamente debe destinarse a obras "En consecuencia la municipalidad no debería percibir recursos de obras menores 2019 y 2020, si aun no se rindieron o percibieron 2016, 2017 y 2018", advirtió, ratificando, " en ese punto es cuando ofrecemos acompañarlos en las gestiones y en análisis de las obras que por este programa estaban planificadas y no se pudieron concretar en su momento, para que no quede todo trabado en ese punto".

Fuente: Diario El Informe