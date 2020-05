Impactante incendio en un depósito de neumáticos en Venado Tuerto

Desde toda la ciudad se podía observar una intensa cortina de humo negro. Todas las miradas apuntaban al basural a cielo abierto, pero el incendio se produjo en un depósito de neumático al aire libre ubicado en calle Quintana al 2700; cerca del basural.

Al lugar llegaron los Bomberos de Venado Tuerto con tres dotaciones. Luego de un intenso trabajo que llevó varios minutos, los excelentes servidores públicos lograron a apagar el incendio.

Afortunadamente no hubo heridos, aunque el humo afecto a diferentes barrios; siendo el Juan XXIII y el Islas Malvinas los mas perjudicados. La cortina de humo negra no solio se vio en todo Venado Tuerto, sino en localidades aledañas como San Eduardo, Murphy y hasta Arias.

El predio donde estaba ubicado el depósito de neumáticos es de dos hectáreas y también se prendieron fuego los pastizales. Los Bomberos lograron controlar el incendio y evitaron que el fuego se propague a una vivienda que estaba a menos de 50 metros.

Por el momento se desconoce el motivo del incendio y no se descarta que haya sido intencional.

Los Bomberos informaron que se trató de un incendio de neumáticos acumulados en un predio. Se procedió a evitar la propagación del mismo utilizando mangas secas de 45 MM. y 25 MM., principalmente en la zona de neumáticos. Posteriormente se trabajó con elementos de extinción manual en la zona de pastizales, cortando el avance del fuego, luego se procedió al enfriamiento. Se utilizaron aproximadamente cuarenta mil litros de agua. Se evaluó riesgo de reignición y se regresó al cuartel. Trabajó en el lugar camiones regadores de la Municipalidad de Venado Tuerto. Se hizo presente personal policial.

