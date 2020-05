Europa sale de la cuarentena, América atenta a Brasil y África en alerta

El coronavirus ha infectado a más de cuatro millones de personas en todo el mundo, mientras que la cifra de decesos en todo el mundo supera los 284.000 y la de los recuperados, 1.432.000. Estados Unidos, España, Italia, Reino Unido, Rusia, Alemania, Brasil, Francia, Turquía e Irán son, en este orden, son los países que más golpeó el virus superando los 100.000 casos.

En Estados Unidos solamente el número alcanza a 1.3 millones de infectados y más de 79 mil muertes. En la escala de contagios lo siguen España con más de 227.000, Reino Unido con 223.00, Rusia con 221.000, Italia con más de 219.000 y luego Alemania con 171.000. En América, Brasil es el líder de una competencia que nadie quiere serlo con 163.000 contagiados.

Los desplazamientos en todo el mundo han sido cancelados mientras los negocios y la economía mundial han quedado paralizados, a excepción de las actividades consideradas esenciales. La rápida propagación del virus ha confinado a millones de personas en todo el planeta y ha obligado a imponer el distanciamiento social.

En Europa:

España (227.436 casos, 26.744 muertes): Es el segundo país del mundo en contagios. Los niños pueden salir a la calle bajo ciertas condiciones desde el 26 de abril, se pretende permitir salidas indviduales para pasear y hacer deporte a partir desde el 2 de mayo.

Italia (219.814 casos, 30.739 muertes): El Ejecutivo de Giuseppe Conte ha anunciado el inicio del desconfinamiento gradual a partir del 4 de mayo, cuando retomarán la actividad las empresas y se permitirán visitas familiares y funerales de hasta 15 personas. Dos semanas después, podrán abrir pequeños comercios; y la restauración hará lo propio a partir de junio, pero solo para comida para llevar

Reino Unido: acumula más de 32.065 muertes confirmadas y más de 223.000 contagiados que superó la enfermedad. Los expertos advierten de que podría ser el país europeo más afectado por la pandemia. De hecho, una investigación del diario Financial Times ha llegado a elevar la cifra de decesos por encima de los 41.000.

América:

Estados Unidos: El país se convirtió el 10 de abril en el primer país del mundo en registrar un aumento de más de 2.000 muertes por coronavirus en un solo día. Apenas dos semanas después, las manifestaciones se sucedieron por varios estados en contra del confinamiento.

La Covid-19 también se ha propagado por América Latina. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reportó que «ha habido un aumento preocupante» de la pandemia en América Latina. El país más extenso del subcontinente, Brasil, es también el más afectado.

Su presidente, Jair Bolsonaro, ha optado por minimizar los efectos de la pandemia y animar a la gente a seguir trabajando, en contra del criterio y el discurso de sus colaboradores, como el ministro de Sanidad, médico y militar de gran prestigio en el país por su labor en la crisis, que fue destituido. En un clima de crispación política, la expansión de la pandemia no ha llegado a su pico, mientras Bolsonaro presiona a los gobernadores y alcaldes y se alinea con empresarios y otros ministros para abogar por el retorno de la actividad económica.

Perú es otro de los países que alarma por sus cifras con casi 45.000 casos. Con el sistema sanitario desbordado en algunas regiones, al país se le ha abierto un nuevo frente al registrar un gran foco de infecciones en sus hacinadas prisiones, lo que ha provocado una oleada de violentos motines para pedir medicinas y libertad.

La Covid-19 también es una amenaza en Chile, que no ha decretado confinamiento obligatorio a nivel nacional, sino un modelo de «cuarentenas selectivas o estratégicas» con restricciones semanales que revisan según evolucionen los contagios, y que han obligado a volver al confinamiento de una docena de comunas de la capital;

Asia:

En China, aunque tras más de un mes en la ‘meseta’ de la curva de la evolución de la enfermedad, las autoridades llegaron a duplicar la cifra oficial de fallecidos en Wuhan que alcanzó 4.633 fallecidos y casi 83.000 infectados. De hecho, ya ha comenzado a detectar más casos importados que de contagio local, lo que llevó a prohibir la entrada de extranjeros, a excepción de personal diplomático.

África

En África, el último continente en el que la Covid-19 ha penetrado y el registro de casos aún no se ha disparado como en otras áreas del mundo. Este continente de 1.200 millones de habitantes no es por el momento de los más afectados por el coronavirus, pero la OMS ya ha advertido de la «preocupante tendencia al alza» en esta zona y un reciente estudio estima que si la pandemia no se controla, podrían morir hasta 190.000 personas en el continente y hasta 44 millones podrían contagiarse.

A la cabeza de los contagios están Sudáfrica, Egipto, Marruecos, Argelia, Nigeria, Ghana y Camerún.