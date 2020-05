Marcha atrás: comunas avisaron que las caminatas recreativas no están permitidas

Tras anuncios de distintas localidades del Departamento General López y la firme postura del gobierno santafesino, varias de las comunas del sur provincial que habían anunciado que este lunes se reactivarían las caminatas recreativas al aire libre en la vía pública, aclararon hoy que estas actividades no estarán por ahora permitidas.

Sancti Spíritu, Melincué y Amenábar publicaron esta mañana que en función de la aclaración que ayer realizó el Gobierno de Santa Fe a través del secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, tuvieron que dar marcha atrás con la decisión de permitir las actividades físicas y recreativas en espacios abiertos.

El presidente comunal de Sancti Spíritu, César Bainotti, en diálogo hoy con Radio Jota FM 98.3 Venado Tuerto (en Sancti Spíritu retransmitida en FM 103.1 mhz y en Amenábar en FM 98.3 mhz), sostuvo que debieron salir a aclarar que las caminatas y pedaleadas por lo pronto no están permitidas, pese a la necesidad física y mental de muchas personas.

El mandatario pidió disculpas por la desinteligencia, que surgió a partir de la flexibilización anunciada el sábado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, pero que el gobierno provincial no aprobó para el territorio santafesino, al menos por ahora..

Desde las comunas de Melincué y Amenábar también salieron a aclarar que las actividades no estarán permitidas y anunciaron que debido a la confusión causada, deberán incluso salir a monitorear que la gente no las realice.

Siendo el mediodía, en la localidad de Wheelwright las caminatas no se habían suspendido y se llevarían a cabo tal cual se había anunciado, al menos por hoy, como ocurre desde hace algunos días en la vecina Labordeboy.