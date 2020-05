Polémica en puerta

Varias localidades del sur santafesino anunciaron que desde este lunes retornarán las actividades al aire libre. Pero desde el gobierno provincial salieron a aclarar que el nuevo decreto no las permite



La primera localidad en anunciar la aperura de las "caminatas saludables" fue Melincué, aunque detalló una serie de requisitos para poder hacerlo. En tanto en las últimas horas las comunas de Amenábar (de 8 a 9 y de 14 a 16) y Sancti Spíritu (de 13 a 16) también autorizaron -requisitos mediante- a realizar actividades físicas recreativas en la vía pública. Lo mismo ocurrirá en Wheelwright y ya sucede en María Teresa, con protocolos que se respetan correctamente.

La contradicción se inicio con la habilitación nacional de las caminatas y ejercicios físicos en la vía pública. Sin embargo desde el gobierno santafesino aclararon que estas actividades están prohibidas y que los mandatarios locales no tienen facultad para permitirlas.

"No hay ningún tipo de autorización para caminatas al aire libre, ejercicios al aire libre ni reuniones sociales. Esto está terminantemente prohibido y tampoco existe en el ámbito de las municipalidades o comunas autorización o facultar alguna para llevarlas a cabo”, resaltó este domingo el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri.

Esto ocurrió luego de que la localidad de Avellaneda (pegada a Reconquista, en el noreste provincial) realizó este fin de semana una prueba piloto al permitir las caminatas recreativas y pedaledas, lo cual no habría caído bien al gobierno provincial, que salió a aclarar que la habilitación no es una facultad de los gobiernos locales.

También en Rosario -aunque en poca cantidad- hubo gente que realizó caminatas en carácter recreativo.



