Shoppings, iglesias y locales gastronómicos: cómo será la nueva fase de la cuarentena en algunas provincias

Tras la conferencia de prensa en la Quinta de Olivos, el presidente Alberto Fernández anunció que el aislamiento “social, preventivo y obligatorio” continuará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hasta el próximo 24 de mayo. En el interior del país, en cambio, se inauguró una fase diferente, que permitirá nuevas actividades bajo un estricto protocolo sanitario para evitar nuevos contagios de COVID-19.

En Jujuy, que lleva 36 días sin detectar casos positivos de coronavirus, este fin de semana ya comenzaron a funcionar galerías comerciales, el shopping ubicado en San Salvador, así como confiterías y restaurantes. El gobernador Gerardo Morales, también autorizó la apertura de iglesias y templos, que “sólo podrán ser visitados para orar”. En el caso de los locales gastronómicos, se permite el ingreso de personas hasta completar el 50% de su capacidad, manteniendo una distancia de dos metros entre las mesas y utilizando alcohol en gel.

El mecanismo utilizado para realizar las compras se rige por el esquema de circulación vigente en la provincia, que permite salir de acuerdo a la terminación del DNI.





En Santa Fe, el gobernador Omar Perotti estableció que los comercios minoristas reabrirán sus puertas este lunes, entre las 13 y las 18, para no coincidir con los de la actividad bancaria. Los sábados la actividad se llevará a cabo entre las 8 y las 12. Los servicios de concurrencia masiva, como los gimnasios o los boliches, quedan excluidos. Con respecto a la reapertura de salones de belleza y peluquerías, las autoridades locales analizan cuál sería el protocolo a seguir.

¿Qué pasa en San Juan? De acuerdo con lo establecido por el gobernador Sergio Uñac, quedó autorizada la apertura de grandes centros comerciales, así como también de las agencias de Quiniela. “A partir del lunes próximo vamos a permitir la apertura del comercio tradicional y de los shoppings de la provincia para atención al público, regulando la circulación de personas mediante la habilitación por días de acuerdo a la terminación de los números de DNI”, informó el mandatario y, además, aseguró que aquellos comercios que atiendan a personas no habilitadas para asistir o que no cumplen con las medidas establecidas en los protocoles de prevención serán sancionados.

Los horarios establecidos serán de 10 a 16 para los comercios tradicionales, y de 12 a 20 para los shoppings. Los domingos todos los comercios deberán permanecer cerrados.





En sintonía con las medidas tomadas en Buenos Aires, el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti definió que en los grandes conglomerados urbanos de la provincia continuará la cuarentena mientras que, en el resto de las ciudades (Río Ceballos, Salsipuedes, Colonia Tirolesa, Montecristo, Toledo, Río Segundo, Pilar, Villa Parque Santa Ana, Villa del Prado, Alta Gracia, Falda del Carmen, Villa Carlos Paz, Bialet Massé y Santa María de Punilla) flexibilizarán el confinamiento en función de la circulación del coronavirus.

De acuerdo con Schiaretti, las localidades de menos de 50.000 habitantes tendrán habilitadas la construcción privada y actividad comercial e industrial, de lunes a sábado de 08 a 16 hs. En el caso de las ciudades con más de 50.000 residentes, se decidió que a partir de este lunes podrán atender al público de lunes a viernes de 14 a 20 hs. y los sábados 08 a 13 hs. La actividad bancaria continuará funcionando solo por la mañana.

En Chaco, Jorge Capitanich habilitó las “misas, reuniones y congregasiones religiosas” con un cupo máximo de fieles que no podrá superar el 33% de la capacidad del lugar al que concurran. Serán sin contacto físico entre los fieles (es de decir, sin el saludo de la Paz); sin repartir folletos, libros, anotaciones litúrgicas u hojas de canto; sin permitir el ingreso a personas que sean factor de riesgo; y con las medidas sanitarias obligatorias, como el uso de barbijos y la distancia social.

En el sur del país Mariano Arcioni, Gobernador de Chubut, confirmó que este martes un Comité provincial analizará la mejor forma de ingresar a la nueva etapa de la cuarentena. Las zonas de los lugares de esparcimiento serán definidas por los intendentes de cada localidad. Previendo los futuros anuncios, Arcioni pidió a la comunidad no “relajarse” porque el aislamiento sigue en vigencia. “Nos tenemos que acostumbrar a vivir con esto hasta que haya una vacuna”, puntualizó.

Santa Cruz por su parte, ingresó en la cuarentena administrada desde el lunes pasado y, además de permitir las salidas recreativas, habilitó más rubros del sector comercial. Sin nuevos casos de Coronavirus y con mayor cantidad de recuperados, la provincia planea flexibilizar la cuarentena aún más, pero con medidas preventivas y con un especial control en los repatriados que llegarán en los próximos días a la provincia.





“Hoy podemos decir con orgullo que somos una de las provincias con mejores índices y que no tenemos circulación viral, gracias a ustedes podemos flexibilizar distintas actividades. A partir de mañana se va a habilitar en toda la provincia la actividad física al aire libre. Los días lunes, miércoles, viernes y domingo por la mañana documentos pares; los días martes, jueves, sábado y domingo por la tarde, documentos impares”, sostuvo en su cuenta de Twitter el Gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

Con respecto al transporte público, advirtió que el uso será limitado y solicitó a la comunidad salteña utilizar otros medios. “El transporte es el lugar de mayor contagio por eso desalentamos su uso. Los mayores de 60 años, las embarazadas y los grupos de riesgo seguirán sin la obligación de ir a su lugar de trabajo. Tenemos que entender dos conceptos: la libertad responsable y la nueva normalidad. Estamos peleando con un enemigo invisible que debemos respetar”, dijo.

En Corrientes, desde el martes 12 de mayo, habilitarán los permisos de caminatas para niños y mayores de 65 años en lugares controlados. También, la práctica del ciclismo y los deportes individuales sin contacto. Así lo anunció Gustavo Valdés, el Gobernador de la provincia en una conferencia de prensa.

Además se autorizó a los comercios a la apertura en sus horarios de atención habitual. “En todos los casos, evitando la aglomeración, respetando el distanciamiento y tomando todos los recaudos sanitarios correspondientes. La Policía de Corrientes aplicará sanciones a quienes no usen barbijo o tapa bocas en la vía pública. Su utilización es obligatoria porque se trata de un compromiso con la salud de todos”, afirmó Valdés.





En La Pampa, donde solo se registraron 5 casos de COVID-19, habilitaron las caminatas y salidas recreativas. Para evitar aglomeraciones, no está permitida la recreación en espacios públicos como plazas o parques y la recomendación es que el esparcimiento sea en inmediaciones a la vivienda particular y que no dure más de una hora.

Además, desde el lunes pasado, los comercios y peluquerías abrieron sus puertas con un protocolo de funcionamiento acordado entre el gobierno y los representantes de cada uno de los sectores.

En Río Negro, la Gobernadora Arabela Carreras habilitó en 30 municipios de la provincia y en todas las Comisiones de Fomento las caminatas recreativas y el ciclismo, sea como medio de transporte o con fines deportivos.

Los paseos se podrán realizar por una hora, los martes, jueves, sábados, domingos y feriados, de 13:00 a 19:00 y hasta 500 metros de su hogar, con protectores faciales y manteniendo el distanciamiento social de dos metros.

En Neuquén, en tanto, Omar Gutiérrez anunció que a partir de este lunes entró en vigencia una nueva fase del Plan Progresivo de Salidas Recreativas por medio del cual quedaron habilitadas estas prácticas de esparcimiento en más localidades.

“Es importante destacar que para ello consideramos el cumplimiento de los criterios: ausencia de virus, baja densidad poblacional, sin transporte urbano, capacidad de respuesta sanitaria, y la no proximidad a rutas transitadas”, remarcó el mandatario a través de su cuenta de Twitter.







En Santiago del Estero, desde este lunes quedaron habilitadas las compras en comercios de proximidad de los rubros indumentaria; calzados; marroquinerías y talabarterías; mercerías e hilados; relojerías y joyerías; decoración y artículos para el hogar; mueblería; perfumería; viveros; jugueterías; bazar; lencería; blanquerías y sederías, y artículos para el hogar o electrodomesticos.

Los locales podrán atender de forma presencial al público de 9:00 a 14:00, siempre con un máximo de dos clientes a la vez dentro del establecimiento y respetando distanciamientos sociales y protocolos de higiene.

En tanto, la administración de Gerardo Zamora adelantó que desde el próximo miércoles se permitirán los lavaderos de autos, las concesionarias, las cerrajerías, los estacionamientos y la actividad del servicio doméstico. Además, desde el próximo sábado estará autorizados los paseos para niños durante los fines de semana.