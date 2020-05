SUNCHALES: Vecinos marchan en apoyo la policía.

Nuevamente la ciudadanía de Sunchales se dirige a Uds., en el marco de otra movilización, para reclamar por seguridad, valor éste que hemos perdido hace bastante tiempo y que deseamos recuperar.

Con una doble fila de vehículos que circulaban a lo largo de varias cuadras de avenida Irigoyen, a media tarde se realizó un nuevo «Bocinazo» por seguridad y justicia. Esta modalidad, ya había tenido su primera experiencia a mediados de semana, siendo elegida como alternativa a las tradicionales marchas puesto que permite participar pero a la vez respetar las reglamentaciones vigentes en cuanto a distanciamiento y cuidado general de la comunidad.



En esta oportunidad, hubo una mayor participación, favoreciendo esto el día y horario elegido, permitiendo que decenas de sunchalenses se trasladaran en sus vehículos haciendo notar su hartazgo.

Los reclamos de justicia fueron los que más se repitieron, tanto en el texto que se leyó como parte central de la iniciativa, en el cual se puntualizaron reclamos a ser elevados a las autoridades competentes incluyendo uno muy puntual como lo fue el juicio político hacia dos fiscales, como así también en algunos carteles que fueron portados en torno a la alegoría al Cooperativismo, sitio en el que se había anticipado se realizaría el bocinazo permitiendo así que se contara con la escenografía de dos íconos sunchalenses como ser el mismo monumento como así también la cosechadora Rotania.



El foco principal estuvo centrado no en la labor policial sino en el accionar de Fiscalía puesto que los nombres de las fiscales que intervinieron en muchas de las causas recientes, estuvieron acompañados de múltiples abucheos, reflejando por dónde pasa el ánimo de los ciudadanos en cuestiones de seguridad.

Si bien en el sitio no se advirtió la presencia de funcionarios municipales -sí hubo concejales que acompañaron-, en la explanada del Palacio Municipal se encontraba el Intendente Gonzalo Toselli junto a todo su Gabinete y ediles, esperando precisamente que se hiciera entrega de una copia de lo leído.

«Somos respetuosos de los vecinos y compartimos su sentir. Ninguno estamos conformes con lo que está pasando y es bueno que reaccionemos. Hay distintas maneras de hacerlo. Nosotros tenemos un deber y una responsabilidad y pasa por hacer acciones y gestiones», refirió Toselli en diálogo con Gustavo Strubia.

Mientras tanto, una incesante columna de vehículos circulaba haciendo sonar sus bocinas, demostrando el sentimiento comunitario a sus autoridades políticas.

Por su parte, Gustavo Quiroga, ex responsable de la Seccional Tercera de Policía y actual coordinador de la Guardia Urbana Sunchalense, se refirió a la remoción del Jefe de la Unidad Regional V de Policía. Lamentablemente, fue una modificación que impacta negativamente porque se venía trabajando en una planificación la cual, si bien se sigue sosteniendo, también tendrá la impronta del nuevo titular, quien está tomando conocimiento del Departamento en estos días ya que desconocía la región y fue sorprendido por la decisión.

El petitorio entregado a las autoridades

Como se mencionó, el petitorio que fue leído, está encabezado hacia el Intendente Gonzalo Toselli, Concejo Deliberante, Diputado Pablo Pinotti y Senador Alcides Calvo:

Nuevamente la ciudadanía de Sunchales se dirige a ustedes y en el marco de otra movilización en reclamo de seguridad, valor este que hemos perdido hace bastante tiempo y que deseamos recuperar.



Fueron muchas las gestiones que se realizaron sin tener hasta la fecha un resultado positivo porque siguen ganando aquellos que atentan contra la paz de nuestra comunidad. Pero nada es casual, muy por el contrario, todo es absolutamente causal y sin dudas ustedes son los directos responsables de lo que está sucediendo, de la intranquilidad que tenemos, de los miedos que sentimos, de vivir encerrados y con temor cuando nuestros hijos, adultos y ancianos salen a la calle por el riesgo de ser golpeados, ultrajados, robados o violentados de cualquier modo; sin dejar de lado por supuesto los permanentes ataques contra nuestros domicilios y comercios.

Todo esto a manos de un puñado de delincuentes que tienen azorada a la ciudad. Y acá, los responsables no somos nosotros, son ustedes. Porque vienen haciendo caso omiso a nuestros pedidos, o al menos son ineficientes o negligentes en hacer lo que deben hacer para que este caos se termine.

No aguantamos más. No toleramos. No soportamos más. Esta barbarie se tiene que terminar y todo tiene que ser en el marco de la institucionalidad, del derecho y de la democracia que brindan las herramientas para que ustedes que son nuestros representantes, a quienes hemos elegido para eso, hagan uso de las mismas para reencauzar esta situación y que nuestra sociedad recupere la paz perdida ¿O acaso debemos esperar que haya un muerto para que se movilicen y cumplan con sus funciones integralmente? Pues no crean que con presentar una nota o levantar un teléfono pidiendo más efectivos policiales o un móvil más, ya se dan por cumplidos. No señores, es mucho más que eso porque la Policía, con pocas herramientas y mucho sacrificio hace su trabajo de prevención, de investigación y de aprehensión, ya que los delincuentes vienen siendo detenidos y recolectadas las pruebas, con secuestro de bienes sustraídos, filmaciones, etc.



Pero terminan no siendo acusados y liberados rápidamente por algunos fiscales que investigan y analizan con liviandad, negligencia e intencionalidad manifiesta a favor de estas bandas que tanto daño nos vienen causando.

Estamos viviendo en el mundo del revés, donde algunos fiscales tratan a policías como delincuentes y a los delincuentes como inocentes. Y nosotros, la sociedad, a expensas de estos últimos, siendo devorados de a pedacitos todo el tiempo. Porque como venimos diciendo, nada es casual.

La mayoría de los hechos y causas penales donde han participado estas bandas cayeron bajo la investigación de las fiscales Gabriela Lema y Lorena Korakis, quienes son absolutamente benévolas con los imputados, en la recolección e interpretación de las pruebas y su responsabilidad promoviendo siempre que fueran liberados. Es así que existen algunos sujetos que han sido investigados, detenidos y procesados con pruebas en alrededor de 20 causas cada uno. Pero siempre, mágica y muy rápidamente recuperaron la libertad, lo que ha generado lógicamente, que se sientan respaldados e impunes para seguir cometiendo ilícitos de toda clase y cada vez de mayor gravedad.

Incluso llegaron al límite de tramar y llevar adelante una emboscada contra efectivos policiales de la Got, de nuestra comisaría y de la Gus, a quienes una organización delictiva atacó con premeditación, causándole daños personales, con graves lesiones además de destruir móviles policiales. Pero acá hay que mirar mucho más allá ya que la actitud desplegada por estos siniestros sujetos es un claro mensaje al Estado… este Estado en el cual estamos todos, tanto los órganos y sus funcionarios como nosotros, los ciudadanos y en el que los delincuentes nos están diciendo: acá mandamos nosotros y si le hicimos esto a quienes los cuidan, imagínense lo que podemos hacer con ustedes, con sus vidas, con sus familias, con sus bienes.

Entonces ¿qué queda para nosotros, para los ciudadanos comunes? Sin duda, la nada misma, de quedar en las fauces de estas bandas que se creen con derecho a hacer lo que quieren. Pero tampoco es casual que cuando las causas de algunos de estos delincuentes empezaron a caer en manos del fiscal más joven que tiene el Ministerio Público de la Acusación, como es el doctor Stegmayer, éste no dudó en requerirle al juez la prisión preventiva en cada una de estas causas y así es que algunos integrantes, hoy se encuentran detenidos.

Por todo esto exigimos:

– Juicio político a las fiscales Lorena Korakis y Gabriela Lema.

– Creación de una Fiscalía con asiento en la ciudad de Sunchales.

– 15 efectivos policiales más para la ciudad con exclusivas funciones en tareas de seguridad con todo el equipamiento necesario.

– 4 móviles policiales más para la ciudad.

– El acondicionamiento de la Comisaría local o la construcción de una nueva con cuatro calabozos.

– Georeferenciar los hechos de inseguridad y subirlos a una web de acceso público por tipo de delito y fecha del hecho.

– Funcionamiento permanente del Consejo Consultivo de Seguridad, con participación de los vecinos.

– Acceso informático vía web del Poder Judicial de las causas penales vinculadas a delitos contra la propiedad, contra la propiedad y contra las personas, excepto cuestiones intrafamiliares, de la ciudad, a través del Concejo Municipal. Para el seguimiento de las mismas por parte de los concejales, que como representantes directos puedan dar respuestas a los ciudadanos sobre el estado del trámite.

Queremos que quede claro: si no actúan con la responsabilidad funcional que les corresponde, acá va a haber muertos; inocentes ciudadanos, vecinos y los únicos responsables son ustedes, los funcionarios públicos a quienes dirigimos esta nota porque vienen siendo testigos de lo que está pasando y les venimos requiriendo desde hace años que hagan algo para darnos seguridad.



No están cumpliendo con la labor y tarea encomendada para la que fueron elegidos. Por todo esto, a la inseguridad, a la complicidad judicial y a la anemia de los funcionarios elegidos, le decimos basta, basta y basta.

FUENTE: Sunchales Hoy

APROPOL Noticias