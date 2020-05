Denuncian que empresarios usaron la ayuda estatal para comprar dólares

El empresario y titular del holding Grupo ST, Pablo Peralta, denunció este sábado que existen casos de empresarios que compraron dólares con el dinero del subsidio a los salarios que ofrece el Estado mediante el programa Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Peralta se refirió a las empresas que reciben los subsidios del programa ATP y no pagan la totalidad de los salarios: «¿Qué pasa si encima de eso compran dólares?».

En ese sentido, indicó que «el Banco Central tuvo que sacar una norma prohibiéndolo, con lo cual, algún caso ha habido, no sé cuántos». «El que tiene un problema económico merece una ayuda. Si con esa ayuda, compra dólares es un desgraciado. Hay que decirlo claramente», expresó.

En tanto, habló sobre la reciente escalada del dólar «contado con liqui», el cual es usado por las empresas para adquirir divisas de forma legal. «En el tema contado con liqui también hace falta un gran acuerdo nacional. En todos los países podes emitir para reactivar. Acá emitís moneda y en lugar de usarla para reactivación la gente quiere huir. Nos dejamos de joder con esto porque nos estamos matando entre nosotros», consideró en diálogo con FM Milenium.

El empresario respaldó la oferta de reestructuración de deuda que presentó el gobierno argentino: «Escuché a economistas argentinos decir que la oferta era mala. El dato central es discutir cuánto es una tasa de interés que puede pagar un país sus deudas. Todos sabemos que es el 4 o el 5 por ciento».

«Si uno mira la cotización, los bonos valen parecido al 30 por ciento y la propuesta de Argentina es cercana a 40 por ciento. Los acreedores dicen ´si no me pagás 50, ni me siento a hablar´», explicó.

«Los fondos también tienen que contemplar que es mejor un deudor vivo que un deudor muerto», manifestó.

Y concluyó: «Si todo esto se cae por una inflexibilidad absoluta de los acreedores la culpa la tienen ellos. Si se cae porque Argentina no accede a pedidos cosméticos, la culpa la tiene Argentina».