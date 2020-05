Pidieron a la Fuerza Aérea que de reportes por la presencia de ovnis en el cielo argentino

Una organización pidió a la Policía Federal y a la Fuerza Aérea que difunda diferentes reportes que se hayan producido a lo largo de la historia sobre denuncias por apariciones de ovnis o extraterrestres.

Según el documento, el pedido con carácter de urgente lo emitió la Comisión Estudios Fenómeno Ovni República Argentina (CEFORA) el pasado 6 de mayo y fue recibido por Alicia Pilar Marichelar en su carácter de Responsable del Acceso a la Información Pública dependiente de la Subsecretaría de Control y Transparencia Institucional del Ministerio de Seguridad de la Nación.

«Solicito información escrita, audio, video o fotográfico de material, producto de la investigación, información, denuncia, o informes de guardia, de todo lo vinculado a Fenómenos Aéreos Anómalos, Ovni, UFO, plato volador, Objeto Volador No Identificado, Fenómeno Aeroespacial, Fenómeno Aéreo Inusual y todo aquello que se referencie con este concepto», sostiene el comunicado de la Cefora, entidad dirigida por la ufóloga Andrea Pérez Simondini.

Además, el texto agregó: «Tenemos conocimiento que la Gendarmería Nacional tuvo comisiones en diferentes momentos de su historia que bajo lineamientos de PON 8/78, obtuvo material respecto a la temática. La Prefectura Naval, tuvo desde la década del 60 a la actualidad denuncias sobre Objetos Voladores No Identificados (OSNIS), en operaciones por ejemplo como UNITA. La Policía Federal tuvo denuncias de casos de la misma manera. Caso Piltos Rally, La Vuelta a la América del Sur (23/09/1978)».

La Vuelta a la América del Sud era una competencia de pilotos como si fuera el rally, pero que arrancó desde Buenos Aires el 17 de agosto de 1978 y a lo largo de 39 días los pilotos cruzaron el continente hasta Caracas, Venezuela y emprendieron el regreso pasando antes por el sur argentino, para llegar otra vez a la Capital Federal el 24 de septiembre.

En esa competencia, al parecer, varios pilotos divisaron ovnis y al parecer lo denunciaron ante la Policía Federal.

El Ministerio de Seguridad señaló que «correspondería hacer lugar a lo requerido» por Cefora, aunque aclaró que se deberá tener en cuenta que por ley no se pueden hacer públicos datos «expresamente clasificados como reservados o confidencial o secretos, por razones de defensa o política exterior», «que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario», que «comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero» o que «pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona».

La normativa actual establece que tampoco se podrá divulgar información «de carácter judicial cuya divulgación estuviera vedada por otras leyes o por compromisos contraídos por la República Argentina en tratados internacionales»; «obtenida en investigaciones realizadas por los sujetos obligados que tuviera el carácter de reservada y cuya divulgación pudiera frustrar el éxito de una investigación»; «elaborada por asesores jurídicos o abogados de la administración pública nacional cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adaptarse en la defensa o tramitación de una causa» o que esté «protegida por el secreto profesional».

La Policía Federal recibió el pedido y mandó el siguiente comunicado: «Se tomó conocimiento de lo vertido. Atento a ello, se solicita sirva informar a esta Superintendencia, antes de horas 12:00, del dia 11 de mayo del Actual, información escrita, audio, video o fotográfico, de material producto de la investigación, información, denuncia, o informes de guardia, de todo lo vinculado a Fenómenos Aéreos Anómalos, Ovni, UFO, plato volador, Objeto Volador No Identificado, Fenómeno Aeroespacial, Fenómeno Aéreo Inusual y todo aquello que se referencie con este concepto. Cumplido, torne con lo elaborado, para su prosecución administrativa».

La exigencia para presentarlo para esa fecha se debe a que la Cefora pidió que el informe esté listo antes de las 20:00 del próximo 15 de mayo.

Según pudo saber Noticias Argentinas, el requerimiento de esta Comisión también se hizo extensivo a la Fuerza Aérea Argentina, a la cual ya hubo otras solicitudes similares años atrás.

De todas maneras, un vocero policial reveló a NA que «estos documentos si no son clasificados seguramente se destruyeron, porque la obligación es conservarlos por 10 años y pasado ese plazo pueden destruirse». «Y así se hace para que no se junte tantos papeles. En esa época (por el caso de 1978) no había computadoras como para digitalizar la información», añadió.