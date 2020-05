La caurentena se extenderá hasta el domingo 24 de mayo

En conferencia de prensa, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, informó que la cuarentena por la pandemia del coronavirus se extenderá hasta el domingo 24 de mayo inclusive. El anuncio lo hizo desde la Quinta de Olivos y estuvo acompañado del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríiguez Larreta.

En primer lugar, Fernández sostuvo que “se están cumpliendo los objetivos, aunque la batalla no está ganada” y añadió: “Tenemos un enorme orgullo por el comportamiento de nuestros ciudadanos y el esfuerzo que hacemos tiene sentido“.

Asimismo, el mandatario destacó que “la economía preocupa mucho a todos y sabemos del padecimiento de aquellos que no la están pasando bien porque no pueden trabajar; conocemos el problema económico generado por la pandemia”. No obstante, consideró que “lo que más interesa es preservar la vida de la gente”.

“Desde algunos sectores generan ansiedad y preocupan a la gente; estoy harto de las mentiras porque les mienten a los argentinos“, exclamó el jefe de Estado y sentenció: “Es muy importante la responsabilidad de cada uno de nosotros; si así no se extiende, los riesgos de contagios se multiplican y daremos marcha atrás”.

De esta manera, la nueva etapa de la cuarentena comenzará a regir a partir del lunes 11 de mayo y se extenderá hasta el domingo 24 del corriente mes.