Honorable Concejo Municipal y reunión del Comité de Crisis.

Desde el Honorable Concejo Municipal en comunicación con FM Sonic el Presidente Lisandro Vaccaro “Por cuestiones lógicas no se hizo el inicio de sesiones públicamente y abierto como se acostumbra a hacer con el acto formal que le permite al Intendente hacer un resumen y una proyección de la futura gestión. Eso no significa que el Concejo no esté participando, personalmente no asisto a las reuniones del Comité de Crisis pero mi bloque y el Concejo está representado y estoy en continuo contacto y al tanto de toda la situación.”



El Honorable Concejo Municipal de nuestra localidad recibe los reclamos de vecinos relacionados puntualmente con la pandemia y otros que no. “No todo es Covid-19, hay una agenda que continúa y problemas que persisten o coexisten junto con el Covid. Más allá que las puertas de Concejo estén cerradas físicamente hay acceso a los 6 Concejales.”



Proyectos del Honorable Concejo Municipal “Hay un montón de proyectos que pensaba darle una impronta desde mi presidencia que todavía no los he podido concretar.” Mencionó el Presidente del Honorable Concejo Municipal entre los proyectos



La comunicación entre los Concejales. “Hay una muy buena predisposición al diálogo y muy buena relación, todo hasta el momento ha salido con unanimidad. Vamos por el camino del diálogo y prima el sentido común, eso tiene que ver con ciertos parámetros que se han establecido y viene funcionando, facilita mucho el ejercicio, la actividad de la presidencia y le hace muy bien a la comunidad.”



Reunión del Comité de Crisis. “Hicimos llegar una Orden del día con distintos puntos que nos parecían oportunos tratar que apuntan a una flexibilización netamente controlada.” menciona además que “Ha tenido buena aceptación por el Ejecutivo y por la noche el Gobernador decretó algunas habilitaciones más entre las cuales habilita a comercios mayoristas y minoristas, 5 operarios en la construcción el tema del horario ha quedado en análisis, se está intentando hacer un turno mañana, un turno tarde y en el medio la posibilidad de alguna actividad recreativa que es un tema no menor por l salud física y psíquica que una actividad recreativa genera.”



“A nivel provincial y nacional creo que han tomado medidas oportunas respecto a la cuestión sanitaria que permitieron cumplir con el objetivo de la cuarentena, achatar la curva de contagios, prolongar los días de contagio y preparar los sistemas de salud.” Agregó Lisandro Vaccaro “Estamos en un momento en el que es necesario acompañarlo con un plan económico, hoy estamos contando muertos de Coronavirus y pronto vamos a contar muertos económicos.”



“El que está en blanco tiene la posibilidad de seguir cobrando pero el trabajo informal es una realidad y el que está en negro no se sabe hasta qué punto la gente ha pagado muchos se han encontrado con una imposibilidad de ingresos absoluta, yo creo que ahí debe haber contemplación en cuanto al corte de servicios pero se complica la toma de decisiones porque hay que evitar las avivadas.” Concluyó el Presidente del Honorable Concejo Municipal de nuestra localidad, Lisandro Vaccaro.



Fuente FM Sonic. Oscar Andrés Canavese.