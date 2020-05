Una cadete sufrió un robo cuando fue a realizar una entrega a la Villa Moisés

"Me mandaron a llevar unos pañales a la villa Moisés a la calle marenguini, cuando voy a pegar la vuelta después de dejar el pedido me paran dos hombres en marenguini y falucho amenazándome que le diera la plata, solo querían plata y nada más, así que abrí la caja donde tenía la billetera y se la di, solo me sacaron la plata y dos tarjetas una del banco Santander Río y otra tarjeta Uala a nombre de Gabriela León", contó la joven, quien agregó que los jóvenes que le robaron "vestían pantalón deportivo azul y camperón negro, con capucha y barbijo blanco, el otro vestía, pantalón deportivo azul y camperón azul con rayas blancas en las mangas también con capucha y barbijo blanco".

Radio Jota FM 98.3