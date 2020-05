El Gobierno Provincial habilitó nuevas actividades

El Gobierno de la provincia de Santa Fe dio a conocer las nuevas actividades y servicios que quedan exceptuados del aislamiento social, preventivo y obligatorio en nuestro territorio, en el marco de la pandemia Covid-19.

Según el decreto provincial N° 0367, las autoridades locales quedan facultadas a proponer mayores restricciones, requisitos y definir modalidades particulares en sus distritos para el desarrollo de las mismas.

En Villa Cañás, las actividades se podrán empezar a desarrollar a partir del lunes 4 de mayo. Las personas exceptuadas deberán tramitar los permisos correspondientes en la página web www.tramitesadistancia.gob.ar y sujetarse a los protocolos establecidos.

Sin perjuicio de lo anterior y cuando la evolución de la situación epidemiológica lo aconseje, se podrá disponer la suspensión total o parcial de las excepciones autorizadas.

ACTIVIDADES EXCEPTUADAS

-Obras privadas, con no más de 2 (dos) operarios, profesionales o contratistas de distintos oficios desarrollando tareas simultáneamente en el lugar, y siempre que los trabajos no impliquen ingresar a viviendas con residentes, locales o establecimientos en funcionamiento. Podrán realizar sus tareas en el horario de 8 a 16 horas y deberán utilizar los elementos de protección de nariz, boca, mentón y antiparras.

-Actividades de cobranza a domicilio, cumplimentando el uso obligatorio de los elementos de protección de nariz, boca y mentón, tanto el que efectúa el cobro como el que efectúa el pago. El horario establecido es de 8 a 16.

-Talleres mecánicos, lavaderos y servicios de mantenimiento y reparación de automóviles y motovehículos, con turno previo de entrega y retiro de las unidades, con no más de 2 (dos) personas desarrollando tareas simultáneamente en el lugar, en el horario de 8 a 16.



ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA SALUD



El gobierno provincial también habilitó actividades que funcionan bajo la órbita del Ministerio de Salud, a través de la resolución 0611.

Se considerarán comprendidas dentro de la atención médica con el correspondiente resguardo las siguientes:

Médicos (todas las especialidades reconocidas por el Colegio de Médicos de la Provincia de Santa Fe), odontólogos, bioquímicos, farmacéuticos (en el marco de la apertura actual de farmacias y de su trabajo dentro de las instituciones médicas), kinesiólogos, terapistas ocupacionales, fisioterapeutas, técnicos radiólogos, técnicos ópticos (en el marco de la apertura autorizada de ópticas), veterinarios (en el marco de la apertura autorizada de las veterinarias -casos de urgencia y crónicos con turno previo-) y fonoaudiólogos.

Las mismas se podrán realizar con atención programada en el horario de 8 a 16, en carácter preventivo o para el seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo y sujeto a los protocolos establecidos.

Además, con modalidad NO PRESENCIAL, mediante plataforma virtual, salvo urgencias que requerirán consultas en el nosocomio pertinente, quedan exceptuados psicólogos, psicopedagogos y nutricionistas.