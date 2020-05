La Concejal del Partido Justicialista América "Mery" Criado en VCTV

Garrafa Social. “Hubo un pequeño inconveniente con la documentación del chofer que estaba a cargo, se interrumpió la venta pero vamos a gestionar para que pueda volver a la localidad en lo inmediato. Pido disculpas a la gente que se acercó y no pudo acceder, que generó malestar. Hubo un malentendido en la forma de aplicar las normas en momento de pandemia.” mencionó América Criado. “El costo de la Garrafa Social es un monto que representa en el bolsillo de las familias pero al comercio que vende acá no le afecta porque viene cada 20 días y la gente que tiene poder adquisitivo no va a comprar la garrafa social.”



Comité de Crisis. “El tema fue sanitario, desde mi lugar gestioné la presencia del Dr. Pedro Bustos como Director Regional de Salud. Él ya está en contacto permanente con el personal de salud de Villa Cañás y me pareció interesante que puedan escucharlo las autoridades políticas y llevarle tranquilidad a la gente.”



La Concejal del Partido Justicialista además gestionó con la Senadora María de los Angeles Sacnun la reapertura del Correo Argentino en Villa Cañás para el cobro de IFE para quienes no están bancarizados que permaneció cerrado porque el jefe del correo es persona de riesgo y los empleados no estaban habilitados para el manejo de dinero.

“Me llamó la Senadora para avisarme que había hecho la gestión con las autoridades del Correo y el Sindicato que representa a los trabajadores para que a partir del 6 de mayo de 8 hs. a 12 hs. puedan acceder al cobro aquellos que no están bancarizados. No solo por el IFE sino he recibido llamados también de gente que tiene que cobrar la AUH (Asignación universal por hijo)”



América Criado mencionó la iniciativa del espacio de trabajo en conjunto de todos los Concejales de Santa Fe. “Como no estamos participando del Comité Regional (sólo están los intendentes y presidentes Comunales) y nosotros somos la primer línea de demanda de la gente acordamos virtualmente es ir realizando todas las semanas para elevar las demandas reuniones con los funcionarios.”



“El día lunes con una duración de más de 2 hs. se hizo una reunión virtual y hablamos de qué posibilidades hay de recibir una nueva partida.” Desde la Provincia ya se han liberado $750.000 para VIlla Cañás en el marco de la emergencia sanitaria con destino no sólo a alimentos sino al armado de los centros de aislamiento. Desarrollo Social además destinó a nuestra localidad $130.000 (equivalentes a 200 bolsones de comida aproximadamente), se pagan Prosonu (centros de día y salitas) y copas de leche de escuelas que en esta época se realiza en viandas.



“Hay muchas cuestiones que tenemos que contemplar, la recaudación ha bajado, los comercios hace 30 días que no pueden trabajar, no se puede exigir el cobro de impuestos, la conectividad de las escuelas. La pandemia hace que nos ocupemos de todos desde el Concejo.”

