La Concejal América "Mery" Criado en FM Sonic

El día miércoles fue la llegada de la Garrafa Social a Villa Cañás como lo es periódicamente desde hace casi 3 años y es la primera vez que viene desde que entramos en cuarentena, “En caso de pandemia consulté con la Secretaria de Gobierno y el Intendente si era viable porque la provisión de garrafas no está prohibida, es una de las excepciones, Me dijeron que sí y me sugirieron desinfectar cada envases con agua y lavandina.” menciona la Concejal agregando “Cuando llega la fecha surge el caso sospechoso en Villa Cañás, estábamos todos sensibles y yo iba a aglomerar gente, resolví levantarla y reprogramar la fecha.”



Al haber un faltante en la documentación pedida al transportista que finalmente llegó el miércoles en medio de la entrega de garrafas se procede a retirar el camión y llevar al chofer a la comisaría VI de nuestra localidad. “Se podía haber esperado a que se termine con la entrega para proceder (el horario era de 11:30 hs. a 12:30 hs. y el episodio fue a las 12:15 hs.) y no pasaba absolutamente nada, se retiraba a la comisaría y la distribuidora se comunicaba.”manifestó “Mery” Criado.



La habilitación faltante. “Cuando el comisario me cuenta lo que está pasando le doy la derecha siendo que el camión no tenía la habilitación para circular como carga peligrosa y otras indicaciones, en este contexto que la distribuidora no cumpla con la normativa vigente me daba bronca porque soy yo la que da la cara. Cuando me mandan la documentación lo único que faltaba era que el chofer no pudo acceder al certificado de transporte de carga peligrosa por el hecho de estar cerrado en tiempos de Covid y tenía una habilitación provisoria, que la tenía la empresa pero no la tenía él en su poder, faltaba el papel.”

“Me llamó la atención que las autoridades no me mencionaron siendo que soy la responsable y me llamó la atención que el comisario no me haya llamado para aclarar la situación.” La Concejal además pidió disculpas a las personas que se quedaron sin poder comprar la Garrafa Social siendo que tiene un precio accesible y la situación económica es complicada.



“No son momento para hacer especulaciones políticas. Uno a respaldado todas las decisiones que se tomaron aún no estando de acuerdo pero tampoco nos podemos mantener callados si pasan este tipo de cosas.”



Convenio Garrafa Social. Es un convenio que existe desde el Gobierno de Cristina Kirchner que se mantuvo durante el de Mauricio Macri que permite tener la garrafa por determinados cupos a un precio especial que las distribuidoras aceptan y tienen la obligación de sostener ese cupo.

Concluyó la nota mencionando que se está gestionando a través de la Senadora Marilin Sacnun la apertura del correo en Villa Cañás ya que durante el aislamiento permaneció sin la gestión de transacciones. Para el cobro de IFE por Correo Argentino (para quienes no tienen cbu) a partir del 6 de mayo estará abierto de 8 hs. a 12 hs. en nuestra localidad.



Fuente Fm Sonic, Oscar Andrés Canavese.