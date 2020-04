"No los liberen": El pedido de los padres de Chiara Paez y Juan Cruz Ibañez

En nuestra región hubo un femicidio y un asesinato que conmovieron al país; los casos de Chiara Paez en Rufino y el de Juan Cruz Ibañez, el joven oriundo de Murphy, en Rosario.

Fabio Paez, Sonia Sanchi y Daniel Ibañez se manifestaron para que no dejen libres a los delincuentes: "Quieren seguir sumando víctimas? Que tristeza e impotencia da todo esto, ya que no piensan en las personas muertas, piensen en las que están vivas! VERGÜENZA NACIONAL DAN ALGUNOS JUECES Y FUNCIONARIOS", comentó el papá de Chiara.

Mientras que Sonia y Daniel, los padres de Juan Cruz, compartió una publicación que dice: "Los delincuentes piden no morir en la cárcel, nuestros seres queridos no querían morir en sus manos".

