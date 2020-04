Baja por la 33

No son pocos los que en Rufino, se quejan por los controles y la obligatoriedad de aislamiento para quienes llegan a la ciudad dede fuera del distrito. Esas medidas se aplican con especial cuidado a quienes vienen de Rosario o Venado Tuerto, y si vuelven a sus domicilios el núcleo familiar también debe respetar el aislamiento obligatorio.

«Desde el punto de vista epidemiológico, quien viene de Rosario es lo mismo que si viniera de Nueva York, porque en Rosario hay circulación comunitaria del virus», dijo a La Tribuna del Sur del médico Silvio Teixidó, coordinador de la campaña de prevención en Rufino. Y confirmó que las mayores posibilidades de ingreso del virus a la ciudad, es por la ruta nacional 33 desde Rosario hacia el sur.

Un chequeo de lo que sucede en la región, avala las afirmaciones de Teixidó.

El único caso confirmado en Junín (Bs. Aires), ya recibió el alta médico, y se considera caso recuperado. El segundo caso recuperado, es una persona de la localidad de Alberti que estuvo hospitalizada en Junín, recibió el alta médico y ya no se encuentra en esa ciudad. Es decir que en el Partido de Junín, hoy no hay casos de Covid 19.

En el Partido de Gral. Villegas, no se ha confirmado hasta hoy ningún contagio de coronavirus, el sexto caso sospechosos fue descartado hace un par de días.

Tampoco hay casos de Covid 19 en el vecino Departamento Roque Sáenz Peña de la provincia de Córdoba, cuya cabecera es la ciudad de Laboulaye.

Pero si observamos el trazado de la ruta 33 desde Rufino hacia Rosario, encontramos 1 caso en Sancti Spíritu, 12 en Venado Tuerto, 1 en Firmat, 1 en Chabás, 2 en Pujato, 2 en Casilda, y 98 en Rosario con circulación comunitaria del virus en esa ciudad.



La Tribuna del Sur