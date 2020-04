La Profesora Sabina Calamari en FM Sonic y la actualidad de la educación.

“Es difícil para todos. En formación docente no se nos preparó para trabajar de una manera como esta.”



Preparar las clases. “No es lo mismo preparar las clases para darlas cara a cara, con el ia y vuelta, el entusiasmo y la repregunta a prepararla para cuando los alumnos no están, yo no tengo que dar nada por sentado, nada por sabido.” Mencionó la Profesora explicando además la metodología que se utiliza en las escuelas de las que forma parte, “Preparo las clases y se las envío a mis superiores, ellos encargados de trasladárselas a los chicos de manera formal, si a los chicos los bombardeamos con trabajos se genera una desorganización importante.”



Cada escuela armó un grupo de whatsapp donde están incluidos todos los chicos o los padres y se usa para fines educativos. Aquellos chicos que no tienen conectividad se imprimen los trabajos. “Hay un trabajo conjunto de parte de profes, preceptores y equipos directivos que acompañan mucho a las familias siempre y cuando estemos en conocimientos de las falencias que tengan las familias.”



“Los profes nos comunicamos por whatsapp con los alumnos en el horario tradicional de clases.”



Clases virtuales. “Tuve que aprender a usar herramientas que no conocía, a través de tutoriales, preguntarle a otros profes y directivos. A través de las clases virtuales los chicos me preguntan, les cuento el sentido de la clase, por qué le mandé tal trabajo práctico, que dificultad tuvieron, es encontrar un punto de encuentro.”



Concepto de evaluación. “Se habla mucho de un concepto de evaluación que es la evaluación auténtica, no a la manera tradicional.” Sabina agregó “Hay una evaluación distinta. Los chicos hacen el trabajo, me lo mandan a mi cuenta de Gmail, al whatsapp, fotos, videos, como pueden y yo corrijo eso, se les hace una devolución, corrigen lo que pedí y reenvían el trabajo.”



“Se está trabajando mucho, no te puedo decir de la mejor manera porque seguramente hay un montón de cosas para perfeccionar pero no hay falta de voluntad. Lo que me preocupa también es que va a pasar a la vuelta, cuando volvamos vamos a tener que retomar todo esto.”

"Los chicos necesitan autonomía, capacidad de interpretación, de resolución, poder analizar sincrónica y diacrónicamente. Hoy por hoy lo que se busca y lo que se busca evaluar tiene que ver con que los chicos tengan saberes más que conocimientos."

