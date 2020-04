Sukerman inspeccionó Vassalli y fue increpado por el secretario de la UOM

"Vinimos con el intendente porque estamos haciendo oficializaciones conjuntas de la Provincia con los Municipios. Desde la semana pasada tenemos protocolos obligatorios para llevar adelante la pandemia por el Covid19, por lo tanto no hay ninguna actividad que pueda funcionar sin el cumplimiento de los protocolos", manifestó el funcionario provincial y destacó: "Fue una buena experiencia en Vassalli, porque llegamos nos hicieron llenar una ficha, nos tomaron la temperatura, como tienen que hacer con cada trabajador, y además tienen el protocolo exhibido. Esto no es solamente para las industrias, los protocolos son para todas las actividades habilitadas. Los que tengan el protocolo van a poder trabajar y el que no tiene los protocolos no va a trabajar" sentenció.





Asimismo el Jefe de la cartera de Trabajo explicó: "Todos los días mandamos la información a cada Municipio y Comuna de los protocolos que recibimos para que ellos sepan cuáles son las empresas que recibieron los protocolos y cuáles no, para que podamos ayudar en la fiscalización. Además hicimos un formulario que tiene un listado para facilitar la tarea de los inspectores municipales, y por otro lado la carga de esos datos para que nosotros sepamos que está fiscalizando cada Municipio y Comuna".

Firmat tiene alrededor de 50 empresas de la ciudad con protocolos presentados, algunas son industrias, y otros comercios. Al respecto el intendente Maximino señaló: "Ya estamos haciendo un seguimiento de todas, acompañando el trabajo que hace la Provincia, desde la Secretaria de Producción de la Municipalidad, no sólo recibiendo los protocolos sino también con personal de la Municipalidad recorriendo cada una de las empresas verificando y asesorando a muchos pequeños comercios, porque tenemos a muchos comercios que quizás no tienen el personal habilitado, entonces con nuestro equipo de Seguridad e Higiene, como así también la gente de Medioambiente, estamos ayudando a todas las empresas a elaborar los protocolos", finalizó el Jefe Municipal.

Romero al cruce

Muy ofuscado, el Secretario de la Unión Obrera Metalúrgica Firmat, Diego Romero, salió al cruce del Ministro Sukerman y del intendente Maximino, cuando éstos terminaron su recorrida por la fábrica Vassalli.

El gremialista se les plantó en la salida de uno de los talleres y mostró su calentura: "Con todo respeto señor Ministro, quería saber porqué no nos invitaron?" disparó. "¿Usted sabe que hay un montón de empresa más en Firmat que debería recorrer?", prosiguió Romero con alto tono.

Sin llegar a ser una discusión muy fuerte, el Secretario de la UOM siguió pidiendo explicaciones (que nunca recibió) y luego se marchó con bastante enojo.

Sukerman un tanto sorprendido trató de apaciguar los ánimos y declaró: "La verdad que nosotros tenemos un excelente vínculo con todos los sectores gremiales, quizás hubo una confusión, indudablemente estaba invitada la UOM, al igual que las Cámaras Empresarias", explicó el Ministro y agregó: "Lamento si se generó una confusión porque indudablemente para nosotros la tarea de los gremios en cada lugar es fundamental".