Perotti trazó su plan para "mover la economía" en medio del avance de la crisis por coronavirus

Los 22 legisladores nacionales por Santa Fe de todas las fuerzas políticas fueron convocados este lunes a una videoconferencia con el gobernador Omar Perotti, al comienzo de una semana en la cual se exceptuaron distintas actividades del aislamiento obligatorio. Estuvieron presentes los diputados y senadores del Frente de Todos, Cambiemos y el Frente Progresista. El único ausente fue el ex gobernador Carlos Reutemann.



En el encuentro virtual hubo un clima de mesura y cooperación. “Los siento y los considero parte de nuestro equipo”, les dijo Perotti a los opositores, en un rapto de camaradería. Abrió el mismo gobernador, quien le dio la palabra a su ministro de Salud Carlos Parola. También hablaron la secretaria de Salud de Santa Fe Sonia Martorano y Carolina Cudos, directora de Epidemiología provincial.





Los tres dieron un preciso informe sobre la situación del coronavirus en la provincia, con datos respecto a camas comunes, camas de aislamiento y camas críticas, y escenarios posibles que evalúa el gobierno provincial. Pero además, alertaron por el avance del dengue: las autoridades dijeron que hay 1.580 casos, especialmente en Rosario, Reconquista, Rafaela y Villa Trinidad.



Luego fue el turno de los diputados. Hablaron Enrique Estévez por el socialismo; Albor Cantard, Gonzalo Del Cerro, José Núñez y Lucila Lehmann por Juntos por el Cambio; y Marcos Cleri, María de los Ángeles Sacnun, Roberto Mirabella, Patricia Mounier y Germán Martínez por el peronismo.



Salud y economía



Último en hablar por la fuerza oficialista, el diputado Martínez pidió al gobernador que “no deje de cuidar a los santafesinos”, y señaló que “si hoy estamos conversando con esta serenidad es por su firmeza y la del presidente para cuidarnos a todos”. “Hay mucha ansiedad por cómo salir, pero en realidad aún no hemos entrado del todo”, lanzó el legislador del PJ.



Desde allí se ancló el gobernador para hacer su cierre: "Vamos a ser muy rígidos y estrictos con el cuidado de la salud. Queremos empezar a mover la economía con el menor movimiento posible de personas", aseguró.



En un contexto de flexibilización de la cuarentena para algunos sectores, Perotti hizo hincapié en esta idea de reactivación económica, pero respetando los cuidados sanitarios: "Son más de 5.000 los establecimientos que vuelven a la actividad. Tenemos que ser muy cuidadosos en el cumplimiento de protocolos", advirtió.



Sobre la ayuda estatal para evitar la quiebra de empresas y emprendimientos de menor tamaño, detalló que “se van a transferir recursos a las asociaciones para el desarrollo, para que puedan prestar a las actividades no bancarizadas”. Y alertó que existen “muchos municipios y comunas santafesinos que no terminaron de pagar los sueldos de marzo”, aunque aseguró que “a ninguno le faltó ni le faltará recursos para la asistencia alimentaria".



En tanto, remarcó como un problema que "quedaron afuera del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) los maestros reemplazantes, los peones de taxis y los beneficiarios de la ley 5110", una pensión que reciben ex combatientes de Malvinas, bomberos voluntarios, ex presos políticos y madres de desaparecidos.



Respecto a la situación social, apuntó que "los comedores escolares se han reconvertido y ya no entregan viandas sino módulos alimentarios para las familias de los alumnos", mientras describió que "aparece en las escuelas una demanda alimentaria de sectores medios y medios bajos que en general nunca han requerido esa asistencia".



Bien recibida



En cuanto a la invitación de Perotti, desde el peronismo consideraron que fue “una muy buena iniciativa”. “Pudo poner en valor lo que se está haciendo, e insistió muchas veces en la coordinación con Alberto Fernández. Está más albertista que nunca”, dijo a El Destape uno de los legisladores participantes, quien destacó una actitud de la oposición “muy serena y propositiva”.



En tanto, el socialista Estévez dijo que fue “una reunión positiva”, y afirmó que “es necesario ampliar el diálogo institucional con todos los sectores”. El diputado marcó su preocupación por el incremento de hechos de violencia de género, y por los casos de dengue en la provincia.



También solicitó insumos para los trabajadores de la salud, y cuidados para evitar contagios en geriátricos; así como fondos nacionales para gobiernos locales que sean distribuidos “sin discriminaciones políticas”.



"Estuvo bien, nos pusimos a disposición del gobernador y le propusimos generar una mesa interpartidaria para analizar la salida de la situación sanitaria y económica", dijo Federico Angelini, de Juntos por el Cambio. El bloque planteó la difícil situación de pymes, autónomos, monotributistas y profesionales, y sugirieron el posible rol de las cooperativas y mutuales como agentes de crédito en pequeñas localidades.



Además, manifestaron el deseo de un funcionamiento pleno de la Justicia; la necesidad de coparticipación de fondos públicos con intendentes y presidentes comunales; y manifestaron su preocupación por los muchos casos de santafesinos varados en el exterior.



Con buena sintonía en general, los legisladores acordaron con Perotti volver a conversar en 10 días con una revisión de los temas

Fuente: El Destape Web