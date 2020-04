Venado Tuerto|La hipótesis oficial sigue marcando que los dos nuevos casos se contagiaron en Brasil

Indicando que la primera hipótesis es que contrajeron el Covid-19 en su viaje a Brasil, a pesar del tiempo transcurrido y la contradicción que generaba el informe brindado anoche por el Ministerio a nivel provincial. Esta situación motivó incluso el pedido de investigación por parte del intendente Leonel Chiarella.

“Los dos casos están relacionados con el viaje que tuvieron, eso es lo que se interpreta y se está cumpliendo con la estrategia de hisopar a todos los que tuvieron contacto estrecho con ellos, no así los ocasionales que se pueden haber cruzado en un negocio o una situación transitoria. A partir del resultado de esos hisopados sabremos en qué situación estamos”, expresó Bustos en Ver TV.

Si bien esta pareja regresó hace más de un mes de Brasil, habrían presentado síntomas a los pocos días, pero recién la semana pasada se les realizó el estudio para determinar si tenían coronavirus. “En estos días el concepto de caso sospechoso, la dinámica de dónde venían los pacientes y la circulación es tan variable que antes lo que no era sospechoso, luego pasa a ser”, recordó el profesional.

En tal sentido, contó que “me pasó de decirle a gente que se quede tranquila si venía de Brasil y al día siguiente tener que decirles que debían hacer cuarentena. También me pasó hacer recorridos por distintas localidades desde la mañana temprano y por lo tarde se modificaron los diagnósticos de sospecha. Este dinamismo trae confusiones”, admitió.

Volviendo a estos dos casos puntuales, Bustos indicó que “por lo que ellos manifestaron, estuvieron trabajando al regresar a la Argentina porque en aquel momento no estaba la cuarentena y Brasil no era considerado un lugar de riesgo”.

Los primeros síntomas aparecieron entre 5 y 7 días después de regresar a Venado Tuerto, pero “los diagnósticos de los distintos profesionales que los fueron viendo estaban en otro contexto epidemiológico, hoy con el diario del lunes se puede hacer otra lectura, pero esto es dinámico. El nexo epidemiológico que tenemos es ese viaje”, reiteró.

Incluso el director regional de Salud planteó que “todavía no está muy claro hasta cuándo un test puede dar positivo, pero a ciencia cierta hoy se mantienen los 15 días de periodo para que aparezca algún síntoma, por lo tanto quienes estuvieron con ellos en días anteriores y no presentaron dificultades, no deberían estar infectados”, redondeó.