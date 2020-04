Se suicidó a los 33 años una ex conejita de Playboy

La ex modelo de Playboy, Ashley Mattingly, se quitó la vida su casa en la ciudad de Austin, Texas, a los 33 años. Su cuerpo fue encontrado junto a una nota de suicidio después de que una amiga alertara a la Policía por no recibir noticias suyas.

Un portavoz de la oficina oficina forense dijo que los resultados del análisis toxicológico y de la autopsia podría retrasarse entre 30 y 90 días, pero su hermano gemelo, Billy, confirmó a los medios que la modelo, elegida para la portada de la revista Playboy en marzo de 2011, "dejó una nota de suicidio”, que ahora forma parte de la investigación del caso.





“Como no puedo encontrar las palabras para decirlo, dejaré esto aquí. Te amo y te extrañaré todos los días. ¡Vuela alto, hermana, sé que eres el ángel más hermoso del cielo!”, escribió su hermana, Christy Deweese, en su cuenta de Facebook.



La familia afirmó que la orden de confinamiento para controlar la pandemia de coronavirus no ayudó a la estabilidad mental de Mattingly, que estaba luchando desde hace varios años contra su dependencia a las drogas y el alcohol.

La playmate fue encontrada sin vida después que una amiga se contactara con el Departamento de Policía de Austin porque Ashley llevaba días sin responder al teléfono.

Según detallaron, encontraron su cuerpo dos días después de su fallecimiento.



“Ashley se mudó más cerca de casa hace un par de años y vivía en Austin. Quizás no sea ningún secreto que Ashley luchó con el abuso del alcohol y de sustancias, pero quería hacerlo y estaba trabajando para mejorar”, declararon sus hermanos en un comunicado.

Asimismo, la familia afirmó que Mattingly, que incluso llegó a adoptar un cachorro para intentar combatir la soledad. Tras el trágico suceso, los hermanos de la ex conejita de Playboy esperan que su caso ayude a crear conciencia sobre el suicidio y prevenirlo.

Por su parte, la actriz y modelo Carrie Stevens también rindió homenaje a la joven compartiendo en las redes sociales una foto en la que ambas aparecen junto al fundador y editor de la revista Playboy, Hugh Hefner. “Estoy devastada. Mi amiga Ashley Mattingly se quitó la vida. Si estás luchando, busca ayuda. Solo tenía 33 años”, escribió Stevens.



Mattingly alcanzó la fama en el mundo del modelaje hace 9 años tras consagrarse como una “chica Playboy”con su producción para Playboy en marzo de 2011. Un año después de conocer el estrellato, Ashley volvió a ser noticia por un caso de malos tratos a manos de su pareja, Lane Garrison, quien finalmente fue condenado en 2012 por violencia doméstica