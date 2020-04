Interceptaron a Gaudio violando la cuarentena en confuso episodio

El ex tenista se encontraba en ese momento en el barrio de Recoleta, en compañía del productor Sebastián Ortega, cuando el efectivo policial los sorprendió a ambos. Según el informe policial que dio a conocer el portal A24.com, el hecho ocurrió a las 20.30 del pasado domingo y el seguimiento judicial estará a cargo del juzgado 12, a cargo del Dr. Rodolfo Canicoba Corral.



Al notar la presencia del uniformado, ambos "volvieron sobre sus pasos" y, al ser consultados sobre las razones por las que se encontraban en la vía pública, "no justificaron su permanencia, por lo que se le efectuó la notificación en la vía publica del articulo 205 C.P".

El mencionado artículo del Código Penal, que contempla el delito de violación de medidas oficiales para impedir la introducción o propagación de epidemias, establece penas de "prisión de seis meses a dos años".



Los protagonistas del episodio apenas se expresaron al respecto. "Yo estaba abajo de mi casa, yendo al chino de la esquina. Ni siquiera pude caminar media cuadra que el policía me hizo subir a mi casa. Yo no sé nada, yo subí a mi casa. No sé si hizo el acta, yo no firmé nada" expresó Gaudio, vía WhatsApp, en comunicación con el programa LAM, del Trece.