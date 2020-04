Puerto Gaboto: gran desprendimiento en la barranca sobre el río Coronda

La situación, que ya se ha dado en otras situaciones, fue estudiada en 2019 pero sin llegar a ninguna determinación. La presidenta comunal, Sandra Aguirre, aseguró a Info Más que espera recibir ayuda de la Provincia.

«Estoy llamando a la provincia para que me ayuden porque sino no va a poder circular ni el colectivo por la avenida. Se han pasado en estudios y no se hizo nada, espero que con esta gestión de la provincia nos ayuden», manifestó.



Por el desmoronamiento el trabajo que se ha estado realizando sobre el Paseo Ribereño se ve totalmente comprometido. «Hicimos mucho sacrificio para hacer el paseo, que lo disfrute la gente de Gaboto y de otras partes y esto genera angustia. Estoy poniéndome en contacto con todos los que más puedan darnos una mano», señaló.