Norberto Gizzi. Nuevo protocolo de habilitaciones para Villa Cañás.

Dentro del marco del aislamiento social preventivo y obligatorio por el Covid -19 se habilitó por decreto la venta de productos Online, menciona Norberto Gizzi al respecto que hubo una reunión con el COE (Comité Operativo de Emergencias) departamental presentando el proyecto la semana pasada y a partir de lo Decretado por el Presidente Fernández durante este fin de semana, anoche se realizó una conferencia por videollamada entre el Gobernador Perotti y los Intendentes.



En base al Decreto Presidencial 297, el Gabinete de Villa Cañás evaluó todos los anexos.



Cobranzas de servicios e impuestos. Se consideran los pagos de seguros y obras sociales. El horario habilitado es de 8 hs. a 12 hs. con cobradores. “Sabemos que las cooperadoras de las escuelas y los clubes también lo necesitan.” Se necesitará de una declaración jurada y un protocolo.



En la Municipalidad se cobran impuestos. Se habilitará una caja para tributos Municipales de 8 hs. a 12 hs., se habilitará el registro automotor. Habrá dos personas que regulen el ingreso en puerta principal.



Se ha habilitado la apertura de comercios trabajando a puertas cerradas con declaración jurada y protocolo.



Comercio minoristas, van a trabajar a puertas cerradas de 12 hs. a 15 hs. de lunes hasta sábado, con dos personas y puede contar con un repartidor. Debe tener un registro del movimiento, lo podrán hacer aquellos comerciantes que tengan habilitación municipal.



“Utilizamos ese horario porque es cuando menos gente circula, no pensamos en flexibilizar los horarios.” manifestó el Intendente.



El Delibery deberá contar con una habilitación para poder circular como tal. La habilitación se obtiene ingresando a tramitesadistancia.gob.ar



El comerciante debe presentar el protocolo y la declaración jurada a la Provincia ingresando en protocolocovidsantafe.gob.ar



“Desde la Oficina de empleo de la Municipalidad de Villa Cañás tendremos la información de cuántos son los afectados al comercio, si está habilitado por el Municipio y los datos del comercio.” El comerciante podrá enviar los datos de su comercio a [email protected]



Además se han habilitado servicios médicos y odontológicas, ópticas con sistema de turnos tratando urgencias. Quinesiología y fisioterapia solamente atenderán con prescripciones después de un post operatorio.

En cuanto al control en la ciudad con respecto al cumplimiento de la cuarentena el Intendente mencionó que “La Policía y la Guardia urbana colaboran en el transcurso de la mañana para hablar con la gente en buenos términos y que trate de no salir de la casa. Es muy complicado, la gente no toma conciencia de que esto es muy serio y estamos relajados, nos relajamos más aún con la habilitación de comercios. La gente debe tomar conciencia de que la habilitación no nos habilita para andar más por la calle.”



En el marco de la situación económica ajustada que estamos viviendo Norberto Gizzi menciona “Desde la Municipalidad sabemos que hay una Ordenanza que dice que no se pueden cortar los servicios indispensables. Por otro lado están prohibidas las mudanzas y en cuanto a alquileres deben tener un buen diálogo entre el inquilino y el propietario.”



“Desde la Municipalidad estamos en contacto con toda esa gente y estamos asesorando, gracias a las colaboraciones hoy tenemos mercadería y se están entregando bolsones, llamando al número de acción social de la Municipalidad.”



“Reactivar la economía no significa que nos descuidemos.” concluyó.





Fuente FM Sonic, Oscar Andrés Canavese.