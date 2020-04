Sinópoli aceptó que se equivocó pero defendió el polémico comunicado: “La decisión era buena, pero estuvo mal redactado”

Quien en la semana quedó en el medio de la polémica después que su firma apareciera junto con las del director Regional de Salud de Venado Tuerto, Pedro Bustos y el encargado de epidemiología de la Regional de Salud, Daniel Agostinelli, en un primer comunicado que decretaba todas las personas que ingresen al departamento General López que provenga de localidades de nuestro país con circulación viral deberán realizar “cuarentena estricta” y que en caso de tener que volver a viajar, por cuestiones laborales, “deberán efectuarse el hisopado y no pueden regresar a General López, hasta tanto no terminen de efectivizar la cuarentena”.

De este modo rápidamente de desde distintos sectores salieron a criticar dicha decisión, (entre ellos un grupo de legisladores del Frente Progresista) sobre todo porque entre otras cosas significaba “alambrar” el departamento y finalmente tuvieron que emitir un segundo y escueto comunicado donde dejaba sin efecto el anterior.

Al respecto, Sinópoli, más allá de su autocrítica, expresó que la intención fue buena pero que “estuvo mal redactado”, haciendo alusión a una de las principales críticas realizada a la decisión, ya que no tenía en cuenta la situación de los trabajadores que se encuentran dentro de las excepciones del decreto presidencial, como por ejemplo los camioneros o comisionistas y hasta las personas que tienen que viajar a otras localidades por cuestiones de salud. “La idea era realizar una segunda resolución aclarando que por supuesto no estaban comprendidos en el cumplimiento aquellos que formaban parte de las excepciones decretadas por la Nación, pero no nos dieron tiempo”, manifestó el funcionario judicial.

Además rechazó otros de los reclamos que realizaron legisladores provinciales de la región que le reprocharon no haber dado parte de la decisión al Centro Operativo de Emergencia (COE) y aclaró: “La decisión la tomamos dentro del otro comité de emergencia que creamos desde el Ministerio Público de la Acusación“.

Y en ese sentido siguió defendiendo su accionar recordando que cuando comenzó la pandemia él fue el que propuso la creación de dicho Comité integrado además por representantes de la Provincia y del Municipio para realizar un seguimiento a las personas que venían del extranjero y debían hacer la cuarentena. “Eran más de 200 personas que llegaban de países con circulación viral y debían realizar si o si cuarentena y nadie hacía nada. Por eso propuse juntarnos y realizar un seguimiento a cada uno de los viajeros”, agregó. Así continuó relatando que desde el MPA armaron una base de datos y una plataforma digital para realizar el seguimiento respectivo, “Era el único lugar en donde se trabajaba coordinadamente el tema de la pandemia, si hasta nos llamaron desde otros lugares del país para replicar nuestra idea“, acotó.

De hecho esta mañana los trabajadores del Municipio y de la Provincia que seguían realizando la tarea del seguimiento de los viajeros se encontraron con la sorpresa que la base de datos había sido dada de baja. “Yo desactive todo ayer por que la presión fue muy fuerte”, aceptó. Para luego aclarar que reflexionó al respecto: “A veces soy muy impulsivo, pero ya estoy reactivando todo”.

Cómo surgió la idea

Sinópoli, más allá de haber dado marcha atrás con la decisión, sigue remarcando que la intención “era buena“. “El sentido del comunicado es evitar que la gente no venga a nuestra zona desde localidades de circulación viral sino lo tienen que hacer por cuestiones que son imprescindibles“, indicó. Para luego detallar que la idea surgió luego que se enteraran que llegaron a nuestra ciudad trabajadores de un semillero desde Rafaela (una de la ciudades con circulación viral) y que exigieron que les realicen el hisopado correspondiente para descartar posibilidades de contagio. “Todo lo hicimos según las recomendaciones médicas, nunca tomaría una decisión sin la aprobación de los profesionales adecuados”.

A la vez se defendió de otras de las críticas realizadas a la decisión: “Nos dicen que es un error poner a la gente en cuarentena en forma asintomática, pero resulta que ahora hasta desde la Nación aceptan que asintomáticos pueden transmitir Covid- 19”.

Y cerró insistiendo: “La intención fue buena, pero estuvo mal redactado. Aunque el problema fue que uno no puede ir más adelante que los políticos“.

Redacción Venado 24