Renunció un funcionario por el escándalo de los barbijos a 3 mil pesos

Luego de que NOTICIAS revelara que el Gobierno de la Ciudad compró barbijos a 3 mil pesos por unidad, se produjo un terremoto en el corazón de la administración porteña. Esa situación llevó a que hoy, en un comunicado, el Gobierno anunciara que renunció el funcionario de Salud encargado de la compra. Se trata de Nicolás Montovio, quien firmó la resolución del ministerio donde le compraban 15 mil barbijos a la empresa Green Salud, del empresario Ignacio Saenz Valiente, por un valor total de 45 millones de pesos.

"Ellos presentaron su renuncia para que la investigación se lleve adelante de la mejor manera posible", anunció el Gobierno en un comunicado, donde también agregaron que se harán modificaciones en el sistema de compras. Ahora todas las compras pasarán por el control del Ministerio de Hacienda.

En el mismo comunicado también se informó que hubo otra renuncia: se trata del Gonzalo Robredo, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad que quedó envuelto en un escándalo tras la contratación de un hotel donde participa la hermana Horacio Rodríguez Larreta, Ximena Vallarino Alfaro Diaz Alberdi. "Uno de los hoteles contratados es el BA Central para alojar personas con sintomatología y diagnóstico de Covid19. Ese hotel se contrató originalmente con la empresa Midas Hotel Management. Vale aclarar que esta empresa no es la dueña del hotel, sino que lo administra. En su directorio participa la hermana del Jefe de Gobierno", informaron.





"El Jefe de Gobierno no tenía conocimiento de la contratación y se enteró con la publicación, ayer, en el Boletín Oficial", aclararon y agregaron que "en ambos casos coincide el socio mayoritario de la empresa. En las dos situaciones se cumplieron todos los pasos previstos en los procesos de compra. Y en ninguna de las dos se pagó lo contratado". Los administradores del hotel son Agustina Olivero Majdalani (hija de Silvia Majdalani, ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia), quien oficia de presidenta y además uno de los directores es Ignacio Sáez Valiente, el mismo que vendió los barbijos.

Por último el Gobierno aclaró que "el hermano del Jefe de Gabinete –Felipe Miguel– no tiene nada que ver con esta empresa. Es socio en otro emprendimiento que no tiene nada que ver con éste y que no tiene ninguna relación con el Gobierno de la Ciudad, una situación que no es jurídicamente cuestionable. Y que también desconocía el Jefe de Gabinete".