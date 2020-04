La provincia de Santa Fe decretó obligatorio el uso del barbijo social en todo el territorio

“Tapaboca le dicen todos, pero nos queda el mentón afuera. Barbijo social es el que aparece para que nos cubra la nariz, la boca y el mentón” afirmó Perotti.

“El barbijo social va a ser de uso obligatorio, fundamentalmente para las personas que se trasladan a todas las actividades que están exceptuadas. También va a ser de uso obligatorio para todas aquellas personas del transporte público, las que se muevan en taxi, en remis, para todos los que tengan que estar en una fila del supermercado o en sus ingresos, en las entidades financieras, y en alguna otra instancia o repartición pública que por algún motivo tenga que estar haciendo una fila e ingresar al mismo” detalló el titular de la Casa Gris.

“De ninguna manera el taparse la nariz, la boca y el mentón deja de lado el agua y el jabón, deja de lado el distanciamiento social, el no compartir el mate. El uso de este elemento lo incorporamos después de las sugerencias de los expertos”, manifestó Perotti.

“No vamos a volver atrás, sí vamos a tratar de cuidar que el desplazamiento hacia las actividades permitidas o exceptuadas se haga con todo el cuidado” manifestó Perotti y amplió: “Aquella persona que esté en alguna de las actividades ligadas para la cual se ha definido obligatorio el uso de barbijo social y no lo esté haciendo, la policía establecerá una contravención llevando esa acción al juez de falta de turno” alertó el gobernador.

Para finalizar, Perotti sostuvo que “en las actividades que podamos estar solos, con el distanciamiento y con poca gente, tendremos la libertad de no usarlo, pero por favor sumemos un elemento más en el que estoy cuidando al otro. Si el otro está con el barbijo, me está cuidando a mí. Estas son las cosas que vamos aprendiendo, que vamos incorporando día a día y en el que todos vamos teniendo claro que el bienestar no es individual, el bienestar es social.

REUNIÓN CON EXPERTOS

Previamente, el gobernador Omar Perotti participó de una reunión por videoconferencia con los equipos técnicos que conformó el gobierno provincial para el abordaje de la pandemia de Covid – 19, para evaluar las medidas adoptadas, y sugerencias para los protocolos de seguridad e higiene a implementar en las diferentes actividades productivas y del Estado.

Al respecto, la secretaria de Salud, Sonia Martorano, indicó que con los integrantes de “los tres equipos charlamos los temas que se trataron en el Consejo Federal de Salud -COFESA-: movimiento de la curva, el amesetamiento . Todos coincidieron con las medidas adoptadas por el gobernador”.

Además, “recibimos muy buenas sugerencias en cuanto a los protocolos a implementar en cada una de las nuevas actividades; y les explicamos que todas estas actividades están vistas por los ministerios de Trabajo y de Producción, y que los protocolos siempre son revisados por Salud”.