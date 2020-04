Gonzalo Goyechea habló sobre la comunidad de María Teresa y cómo atraviesa esta pandemia.

En María Teresa no hay casos confirmados de Covid-19. Hubo un caso sospechoso pero dio negativo.



En cuanto a sanidad, el Hospital de Maria Teresa al igual que en muchas localidades se dividió en dos alas para tratar en una a posibles casos de Covid-19. Hay una ex clínica destinada además para hospedar a personas infectadas.



Constantemente se está patrullando y preguntando a la población el motivo de movilización. “Queremos que salgan por cuestiones imprescindibles.” Los horarios establecidos en Maria Teresa para comercios habilitados son de 8 hs. a 12 hs. y de 16 hs. a 20 hs.



En cuanto al ingreso a la localidad el Presidente Comunal mencionó que no cuenta con controles pero en cada comercio que recibe a un viajante se completa una planilla (declaración jurada) con datos personales del proveedor y con quién tuvo contacto dentro de cada comercio. Por otro lado camiones de afuera no pueden ingresar a realizar la cosecha.



Situación económica e impuestos. “Nos agarró prolijos, podemos estar cumpliendo con los sueldos y a los trabajadores eventuales estamos pagándoles el jornal, no podemos desatender a esas familias. Sabemos que vamos a llegar a pagar el mes de abril.” comentó “Sacamos una ordenanza en la que prorrogamos por 30 días los vencimientos de tasas de las personas y empresas que no pudieron trabajar. A los que pudieron les exigimos ser solidarios y pagar vencimientos, nosotros necesitamos fondos para pagar sueldos y cubrir socialmente a un montón de familias. Si no cumplen en tiempo y forma con los vencimientos van a tener un recargo del 50%.”

Fuente FM Sonic, Oscar Andrés Canavese.