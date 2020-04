La Fiscalía de Venado Tuerto está advirtiendo y formando causa penal a los comerciantes que venden ropa o calzado por redes

“Junto a las autoridades municipales y del Ministerio de Seguridad detectamos un importante número de personas circulando en la vía pública. Supongo que algunos de ellos están haciendo cosas importantes pero otros desconocen el alcance real de lo que el decreto establece. Así, por ejemplo, te encontrás que van dos personas juntas al banco a cobrar el mismo dinero, o hacen la fila para pagar la luz o haciendo las compras en el supermercado, cuando en realidad tiene que ir uno solo", detalló el fiscal.

"La gente tiene que entender que esto es un aislamiento social y preventivo, no una salida social”, enfatizó.

En este contexto, Puyrredón señaló que también se han encontrado comercios que venden ropa, calzados u otros elementos que no están dentro de los rubros exceptuados por el decreto. “No estamos hablando de locales que venden calzados de trabajo o indumentaria para médicos o barbijos, hablamos de ropa de moda que se vende por redes sociales, y eso no se puede hacer, no está permitido. En ninguna parte de la norma se habla de la venta de indumentaria on-line y su correspondiente entrega por mensajería”, aclaró.

“En la última reglamentación del decreto se permitió la venta de repuestos para motos, autos y camiones, los locales no pueden estar abiertos, tienen que estar a puertas cerradas solamente con dos personas trabajando para armar los pedidos y el envío es por mensajería. El cadete puede trabajar llevando comida, repuestos, artículos de librería, insumos informáticos, productos de limpieza o de primera necesidad”, recordó.

“En consecuencia, la gente que se dedica al comercio de indumentaria tiene que entender que no puede vender más allá que tenga el negocio en su casa. Vender genera un desplazamiento de personas en la vía pública, lo cual no está contemplado por el decreto. Por este motivo, se habilitó una determinada cantidad de actividades”, enfatizó el funcionario judicial.

Respecto al control que se está haciendo, el fiscal contó: “Estamos trabajando con un listado de comercios que ha estado publicando sus artículos en redes sociales, tras el relevamiento efectuado por la Fiscalía. Con esa información, la Policía de Investigaciones está notificando a los dueños de los comercios para que se presenten en la comisaría a los efectos que se les forme la causa penal”.

“La gente lo toma con liviandad, pero lo cierto es que esto se encuentra tipificado como un delito, como si fuese un hurto o un robo. Con esto quiero decir que acá también se lleva adelante una investigación y se toman declaraciones testimoniales cuyo resultado final puede ser un procedimiento abreviado o una 'probation'. Los comerciantes que cometan este tipo de delitos van a tener consecuencias jurídicas si no cumplen con la cuarentena”, sentenció Puyrredón.

