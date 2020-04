La Concejal Verónica Elisei en FM Sonic.

“Ayer en la reunión del Comité de Crisis se estuvo escuchando el reclamo de diversos comerciantes, es entendible porque esto se puede sostener durante un tiempo pero la pregunta es ¿hasta cuándo uno puede sostener sin tener un ingreso?” comentó la Concejal.



“Personalmente creo que vamos a tener que aprender a manejarnos con el distanciamiento social porque no es un tema que se va a solucionar de hoy a mañana. Debemos tener conciencia social.”



“Todo este tiempo que estuvimos conviviendo con la cuarentena vamos aprendiendo, porque hoy no haya casos no significa que no vaya a haber. De acá a que empiecen los contagios masivos uno ya se fue acostumbrando a manejarse de esta manera.” mencionó.



Por otro lado Veronica Elisei mencionó que el Honorable Concejo Municipal está funcionando de manera virtual luego de haber presentado un proyecto para poder hacerlo con telecomunicación y videollamadas. “Estamos en continuo contacto.”. A pesar de estar cerradas las puertas del Concejo se ha dejado un mail y un whatsapp para cualquier consulta o propuestas.



Ayer el Comité de Crisis decidió para los ciudadanos de la localidad que será obligatorio el uso de barbijos para transitar por la vía pública manteniendo los horarios establecidos de 8 hs. a 15 hs. a partir del miércoles.

El Comité de Crisis hará próximamente una reunión con médicos y rubros que han pedido reunirse.

Fuente Fm Sonic, Oscar Andrés Canavese.