Tamara Andreani desde la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Villa Cañás tras la reunión del Comité de crisis.

Los nuevos rubros exceptuados del aislamiento social preventivo y obligatorio por decreto Nacional son la venta de repuestos, librerías e insumos de computación (con servicio de delivery) gomerías y talleres con dos personas trabajando en horario comercial.



También en la última actualización del decreto quedó permitida la circulación de personas con autismo o discapacidad acompañados de un familiar o cuidador, saliendo con DNI y certificado de discapacidad, lo mismo que las prestaciones profesionales en función de esas discapacidades.



Ayer hubo una reunión del comité de crisis de Villa Cañás con los comerciantes de la localidad y presentaron su propuesta. Tamara mencionó que “Cada localidad puede presentar su propuesta puntual de algún sector que no esté exceptuado del aislamiento por decreto al comité regional, después se evalúa por Provincia y después Nación da el O.K definitivo o no.” agregó “Ningún Intendente tiene la facultad para habilitar en su localidad ningún rubro que no esté incluido a las excepciones decretadas de aislamiento.”



La propuesta presentada por los comerciantes consta de la venta por internet y se presentará esta tarde al comité regional.



Pueden rer denunciadas las ventas de los rubros no exceptuados y se hará causa siendo en fecha anterior a lo decretado, se deberá esperar la aprobación de la propuesta.



Además a partir de mañana (miércoles) será obligatorio el uso de barbijos para circular por la calle manteniendo el horario establecido de 8 hs. a 15 hs.



“Nos pondremos más estrictos, vamos a reforzar las recorridas para recordarle a la gente que use el barbijo.” A partir de mañana quien no lo tenga puesto deberá retirarse del lugar donde esté circulando y volver con el barbijo puesto.



Además recordó a la población que las personas mayores no pueden circular y desde la Municipalidad se está disponible para realizarle los mandados que necesiten, previniendo que salgan siendo población de riesgo.



“Seguimos restringiendo los ingresos a la ciudad porque hay personas que han tomado algunos atajos.” concluyó la Secretaria de Gobierno mencionando además que en los vehículos para la circulación por la ciudad debe ir una sola persona (de ser dos, uno va atrás) debemos cuidar a los niños que son un gran factor de contagio y cuidar a los adultos mayores.





Fuente Fm Sonic. Oscar Andrés Canavese.