Polémica por una valija que le llevaron a Tinelli, en plena veda

El empresario televisivo y presidente de San Lorenzo Marcelo Tinelli y el ex piloto de la Gobernación de Río Negro y dueño de la empresa Baires Fly quedaron involucrados en una polémica por el traslado en un jet privado de una valija desde Buenos Aires a Esquel, con destino a la familia del popular conductor.



El vuelo fue realizado el viernes pasado, en plena veda aeroportuaria por la cuarentena. Llevaba una valija, cuyo contenido -asegura Tinelli- eran medicamentos para él y una hija.

Todo comenzó con el pedido de la empresa de aeronavegación de Grande para que se le autorice el vuelo por excepción, para traslado de medicamentos a Esquel, sin pasajeros.



El tema es que, como actualmente lo que se traslada en vuelos sanitarios son respiradores, barbijos, alcohol o reactivos, los procedimientos son más bien sencillos. La empresa solo firmó una declaración jurada.

Al llegar la nave a Esquel, el director del aeródromo detectó que no había implementos sanitarios y labró un acta de infracción.

Por un lado se hizo una denuncia ante el juzgado Federal de Esquel por parte de las autoridades de la aeroestación local, a través de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

¨Por otro, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) inició un sumario administrativo. La ANAC es la entidad oficial que debe autorizar cualquier partida de una aeronave.

De la aeronave habría descendido únicamente uno de los pilotos portando una valija que fue entregada a un hombre que de inmediato se retiró del aeropuerto conduciendo una pick-up RAM azul, idéntica a la que el empresario televisivo había usado para su traslado cuando llegó a Esquel con destino a su campo, hace unas pocas semanas (otro hecho que generó polémica).

El vuelo habría llegado de El Calafate junto a 11 pasajeros más y la valija del conductor.

Baires Fly "es una compañía de capitales nacionales que opera desde 1996. Muchas provincias y políticos la contrataron para viajes.



El propietario de la firma es el ex piloto de la gobernación de Río Negro, Luis Grande, quien en esta provincia tuvo una condena de dos años y dos meses de prisión en suspenso por el delito de “peculado de servicios”, dictada por la Cámara del Crimen de Viedma en marzo de 2001, en la que también se le impuso la inhabilitación absoluta y perpetua para desempeñar cargos públicos.

En esa causa se lo condenó por haber trasladado en mayo de 1993 en un avión de la ex Sapse, desde Bolívar a Paraná, a ocho personas no identificadas sin que por ello la empresa percibiera suma alguna. En su momento, se creyó que trasladó a cazadores. “Lo hizo utilizando bienes del Estado provincial y servicios pagados por la Administración, con lo que ocasionó un perjuicio a la provincia”, sostuvo aquella condena.

Tinelli: "Me hostigan"

Visiblemente ofuscado, Tinelli habló del escándalo con Luis Novaresio, en Radio La Red: "Veo un hostigamiento sistemático del Diario Clarín, que me sorprende, porque es el diario donde trabajo a través de Canal 13. Pero me han tratado dos veces en dos editoriales de pelotudo, con una falta de respeto absoluta”.

Según el conductor, lo que recibió fueron "medicamentos" que en Esquel "no se consiguen", y que están destinados a "tratamientos médicos" que siguen él y una de sus hijas

"Seguir mintiéndole a la gente de esa manera, no está bueno. El titular para mí hoy es ‘Clarín miente'. El titular hoy lo pongo yo", sostuvo Tinelli.

La versión de Grande

En tanto, en declaraciones periodísticas, Luis Grande explicó: "Marcelo me llamó como siempre y me pidió contratar un taxi aéreo para llevarle unos medicamentos que no se consiguen en Esquel”.

Agregó: "Le expliqué que por el coronavirus está prohibido cualquier tipo de vuelo a cualquier lugar a menos que sea tramitada una excepción ante la ANAC por causas específicas. Por eso le dije que primero tenía que ser autorizado".

Grande asegura que entonces elevaron ante la ANAC un requerimiento de vuelo. Al día siguiente fue autorizado y se efectuó el envío. "No me preguntan para quién es el envío, simplemente planteo que debía llevar medicamentos a Chubut y me autorizaron. Pero en ningún momento se explicó que eran medicamentos para un particular. Es algo frecuente. Ahora porque es Tinelli, pero nosotros todo el tiempo venimos haciendo viajes para particulares. Y por suerte nos contratan y podemos trabajar porque yo también tengo empleados a los que pagarle", agrega el dueño de la compañía.