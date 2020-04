“Prefiero tener un diez por ciento más de pobres y no diez mil muertos”

El presidente de la Nación, Alberto Fernández declaró que “prefiero tener un 10 por ciento más de pobres y no diez mil muertos”. Lo dijo en referencia a las críticas que recibe de algunos sectores sobre el dilema entre la economía y la salud.

Este sábado por la noche a través de Net TV se transmitió un primer fragmento de la entrevista que el presidente Alberto Fernández le concedió al periodista Jorge Fontevecchia, en la que principalmente habló sobre el impacto del aislamiento social, preventivo y obligatorio en la economía.

“NO ME PIDAN QUE HAGA DE CUENTA QUE NO PASA NADA,

PORQUE ACÁ PASA ALGO MUY GRAVE”



El mandatario sostuvo que hay “que preservar que los que puedan producir y exportar, que produzcan y exporten porque me hacen falta las divisas, para comprar respiradores me hacen falta las divisas”.

“Todo eso yo lo sigo atendiendo siempre, no lo desatendí nunca”, aseguró, y sumó: “Pero no me pidan que haga de cuenta que no pasa nada, porque acá pasa algo muy grave y, por lo tanto, no puedo hacerme el distraído frente a eso”.

“Espero hacer todo esto y que crezca la economía, pero sé que se está estancando. Tratamos de evitar que nadie vaya a la quiebra; que a la clase media no se la devore la crisis; que las clases más pobres se sostengan. Estoy previendo todo eso. Pensar que puedo combatir el coronavirus generando una cuarentena que va a durar un mes y medio, por lo menos, y pensar que esto no va tener consecuencias económicas es imposible, las va a tener”, añadió.

Sobreprecios

En otro tramo de la charla, Fernández se refirió a la polémica compra de alimentos que llevó adelante el Ministerio de Desarrollo Social y que al final decidió echarse para atrás: “Daniel Arroyo es un hombre de gran honestidad, pero nadie está exento de que haya un pícaro metido, que haga lo que no debe. Lo que sí tengo claro es que hubo una situación abusiva, que los que ofertaron fueron abusadores, no sé si corrompieron a alguien, eso que lo dirima la justicia y si alguien se corrompió, que lo resuelva quien corresponda”.

Y siguió: “¿Cuál fue mi malestar con la situación? Esa suerte de confesión de Arroyo diciendo: ‘Tuve que enfrentar un dilema, o le daba de comer a la gente y cedía ante ellos, o me trataba de imponer ante los empresarios y dejaba sin comer a la gente'”.

Finalmente, también apuntó que, a pesar de que “una gran parte de la sociedad que la descalifica la función pública, hay gente valiosa. Hay algunos corruptos, pero no son la mayoría”.